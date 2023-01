Vincent Bruins

Zondag 1 januari 2023 11:34

De FIA kan vanaf dit jaar individuele politieke statements van coureurs of teams bestraffen, als deze zonder toestemming van de autosportfederatie gemaakt worden. Er kwam veel kritiek op de nieuwe regels. Het lijkt Nico Hülkenberg echter niet zoveel uit te maken.

De FIA heeft een aanpassing gemaakt aan artikel 12 van de International Sporting Code en legde vorig maand uit wat het verbod op politieke statements zonder toestemming van de FIA inhoudt: "Het algemeen afleggen en tonen van politieke, religieuze en persoonlijke verklaringen of opmerkingen, die met name in strijd zijn met het algemene principe van neutraliteit dat door de FIA wordt uitgedragen, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA voor internationale wedstrijden of door de betrokken ASN voor nationale wedstrijden binnen hun bevoegdheid."

Artikel gaat verder onder video

Brown

Er kwam veel kritiek op de nieuwe regels van de FIA, maar Zak Brown liet een aantal dagen terug weten een voorstander te zijn: "Sommige onderwerpen zijn echt goed, sommige zijn controversieel, sommige zijn polariserend. Ik denk dat we in het algemeen een sport willen zijn die goed doet. We moeten daar gewoon een evenwicht in vinden en niet elke start van een race een nieuwe politieke agenda voor iemand laten zijn. Ik denk niet dat dat gezond is, want het kan afbreuk doen aan waar iedereen op heeft afgestemd, namelijk dat ze naar een Grand Prix willen kijken," concludeerde de CEO van het Britse team.

OOK INTERESSANT: FIA reageert op kritiek van Vettel: "We zijn beter af met deze nieuwe auto's"

Gevoelig onderwerp

"Het is een gevoelig en moeilijk onderwerp," liet Hülkenberg weten aan RTL Duitsland. "We zijn atleten. We komen naar een land, een regio, om daar gewoon ons werk te doen, om te doen waar we van houden. Ik ben nooit iemand geweest die dit platform gebruikte voor politieke doeleinden. Het zal niet zoveel effect op mij hebben of mij beïnvloeden. Dat zal bij anderen eerder het geval zijn. Ik denk dat het persoonlijk ligt. Iedereen zal er een eigen houding tegenover hebben."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)