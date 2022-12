Vincent Bruins

Zaterdag 31 december 2022 16:02

De Formule 1 kwam afgelopen seizoen met compleet nieuwe technische reglementen die ervoor zouden zorgen dat auto's elkaar beter kunnen volgen door de bochten. Sebastian Vettel heeft deze echter bekritiseerd en de FIA heeft daarop gereageerd.

Vettel was niet helemaal tevreden over de nieuwe auto's. Dat legde hij eerder dit jaar uit: "We kunnen elkaar beter volgen, maar er is nu minder luchtweerstand, dus je moet nu juist dichterbij iemand zitten om diegene ook in te halen." Daarnaast vond de Aston Martin-coureur dat er ook nauwelijks verschil te merken was in de banden. "Ik zou niet willen zeggen dat het gefaald is. Er is zeker weten echter heel veel moeite ingestopt en er is weinig van uitgekomen, laten we het zo zeggen," concludeerde de Duitser.

Moeite waard

"Ik denk dat het makkelijker is geworden voor auto's om elkaar te volgen, dus ik denk dat dat, in combinatie met de banden, heeft geholpen," zegt Nikolas Tombazis, hoofd van single seater technical matters bij de FIA, over de nieuwe technische reglementen tegenover motorsport.com. "Het is duidelijk dat wat een goede race nodig heeft is auto's die dicht bij elkaar kunnen vechten en in de tweede helft van dit seizoen was het niet echt zo. Er was steeds een duidelijke winnaar. Ik denk echter wel dat het volgend jaar weer een stuk dichterbij elkaar zal zitten. Over het algemeen denk ik dat de races dit jaar best spannend waren. Dus ja, ik denk niet dat het voor niks was. Ik kan bevestigen dat het de vele moeite waard was!"

Vuile lucht

"Het zal nooit gebeuren dat er geen vuile lucht meer is," ging de Griek verder. "Dat zou alleen kunnen, als de auto's geen of heel weinig downforce hadden, zoals in de jaren zestig. Eerst was er een verlies van 50% downforce in de vuile lucht en we zijn gegaan naar een verlies van ongeveer 25%. Het is nog steeds aanzienlijk, maar tegen die tijd zit je in de DRS en kun je dat gedeeltelijk compenseren. Als je twee auto's een seconde uit elkaar simuleert, dan is die ene seconde ongeveer 60 meter op het rechte stuk en in een bocht is dat ongeveer 20 meter, vanwege de snelheid. Het percentagewinst in de bocht is dus nog steeds wat groter dan het verlies op het rechte stuk. Twijfelaars van deze aanpak zeiden: "Je verliest zo de slipstream!" en dat effect is inderdaad wat kleiner, maar als je daadwerkelijk die simulatie doet, dan zie je dat je aanzienlijk beter af bent met dit effect [van de nieuwe auto's]."

