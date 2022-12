Vincent Bruins

Zaterdag 31 december 2022 12:27

Charlie Whiting werd in 1997 aangewezen als de FIA Director and Safety Delegate en werd toen wedstrijdleider van de Formule 1. Hij overleed in 2019 in Australië, drie dagen voor de seizoensopener van dat jaar, op 66-jarige leeftijd. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer vertelde dat er werd gegrapt over dat Whiting vervangen moest worden door minstens drie mensen, omdat Whiting zo'n goede wedstrijdleider was.

Michael Masi kreeg de rol van wedstrijdleider in handen na het overlijden van Whiting en hij kreeg veel kritiek over zich heen. Zo stuurde hij auto's de baan op tijdens de kwalificatie van de Turkse Grand Prix van 2020, terwijl er nog een kraan op de baan stond. Hij moest ook de rode vlag-procedures tijdens de race van Azerbaijan van 2021 uitleggen en werd hij bekritiseerd voor het feit dat hij de kwalificatie in gevaarlijke, natte omstandigheden door liet gaan op Spa-Francorchamps later dat jaar. En dan hebben we natuurlijk nog Abu Dhabi. Tegenwoordig wordt de rol van wedstrijdleider afgewisseld tussen Eduardo Freitas en Niels Wittich.

Artikel gaat verder onder video

Grap

"Het is echt spijtig dat Charlie is overleden," vertelde Szafnauer tegenover de media aan het begin van deze winterstop. "En wat ik dan ook bedoel, ik realiseerde me - en ik weet zeker dat anderen dat ook deden, niet alleen ik - hoe goed Charlie was. Hij was zeer ervaren en deed zijn werk fantastisch. Veel mensen in de sport zeiden: "Als Charlie eenmaal vertrekt, dan moeten we hem vervangen door minstens drie mensen." En we zeiden dat als grap. Het blijkt dus dat die grappen waar waren."

OOK INTERESSANT: 'Ferrari lost probleem zwakste element power unit op, kan vol vermogen gebruiken in 2023'

Ervaring

"Ik denk dat de FIA nog aan het leren is," zegt Szafnauer over de problemen bij de raceleiding. Er was afgelopen seizoen onder andere controversie over de zwart-oranje-vlaggen waaruit protesten van het team van Haas kwamen. "We hadden veel veranderingen en na de race [in Abu Dhabi] vorig jaar was er wéér een verandering. Met nieuwe mensen... Het is niet hun schuld, maar je moet het allemaal meemaken om ervaring op te doen. En ik denk dat hoe meer ervaring we hebben, hoe beter we op dat gebied zullen zijn. Ik denk dus dat het alleen maar beter en beter en beter wordt vanaf hier."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)