Vincent Bruins

Zaterdag 31 december 2022 10:36

Ferrari leek aan het begin van het afgelopen seizoen het sterkste team in de Formule 1 te zijn met de F1-75. Betrouwbaarheidsproblemen gooiden echter roet in het eten en de renstal van de Prancing Horse zag zijn kampioenschapskansen al gauw in rook opgaan. De problemen met de power unit zijn nu naar verluidt opgelost.

Charles Leclerc begon 2022 met twee overwinningen en twee tweede plaatsen in de eerste vijf Grands Prix en had een voorsprong van zo'n twintig punten op Max Verstappen. In de drie races daarna viel de Monegask echter tweemaal uit door problemen met de power unit. Later in het jaar kreeg teamgenoot Carlos Sainz ook te maken met opgeblazen motoren. Dat gaf Verstappen de kans om flink uit te lopen in de puntenstand in de tweede helft van het seizoen, terwijl Ferrari de 066/7-power unit moest terugschroeven om verdere schade te voorkomen en daardoor minder competitief was.

Bougie

De bougie werd aangewezen als het zwakste element van de power unit van Ferrari, volgens bronnen bij Motorsport-Total. Het bedrijf Mahle ontwikkelde dit onderdeel voor Ferrari, waardoor het Italiaanse team vanaf 2016 de power units met het Turbulent Jet Ignition-verbrandingssysteem kon bouwen en het gat naar Mercedes een beetje kon dichten. Door het TJI-systeem verspreidt de vlam van de ontsteking van de bougie zich over het gehele volume van de cilinder in de motor. Dit zou een power unit betrouwbaarder moeten maken, waardoor de compressieverhouding verhoogd kan worden en er dus meer paardenkrachten geleverd kunnen worden.

Mapping aanpassen

Als een bougie echter niet sterk genoeg is, kan het verhogen van de compressieverhouding juist schade veroorzaken. Ferrari moest daarom de setup van de power unit aanpassen en het vermogen wat terugschroeven om te voorkomen dat de bougie overbelast werd. Tegelijkertijd werd er met een externe leverancier samengewerkt om de bougie zo sterk mogelijk te maken, zodat het onderdeel het niet meer zou begeven, wanneer de motor op volle kracht draaide. Dit zou voor 2023 nu gebeurd zijn. Kan Ferrari hiermee Red Bull Racing verslaan volgend jaar?

