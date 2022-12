Lars Leeftink

Dinsdag 20 december 2022 11:21

Ferrari kon dankzij de nieuwe reglementen en auto's in 2022 een grote stap zet, won meerdere races en had wellicht de snelste auto van het seizoen. Toch zorgde betrouwbaarheidsproblemen en strategische fouten voor een enorm gat richting Max Verstappen en Red Bull. Richting 2023 gaat Ferrari echter uitpakken met flink wat updates.

Dit weet Soymotor te melden. De focus van de Italiaanse renstal zal richting 2023 vooral liggen op de betrouwbaarheid en het vermogen van de motor. Volgens de site gaat het team daarnaast ook proberen de luchtweerstand en het verlies aan downforce (dankzij porpoising) op te lossen en te verbeteren. Toch ligt de focus vooral op de motor. Het team denkt dat het 30 pk kan winnen ten opzichte van 2022. Charles Leclerc en Carlos Sainz zouden hierdoor meer vermogen tot hun beschikking krijgen in 2023.

Betrouwbaarheid

Dat de betrouwbaarheid in 2022 een probleem was bij Ferrari, is een understatement. De Italiaanse renstal, in 2022 de grootste uitdager van Verstappen en Red Bull Racing, zag alleen Sainz al zes keer uitvallen. Leclerc viel drie keer uit. Tel dit op bij de strategische fouten en de problemen met de prestaties van de auto die Ferrari had na de nieuwe reglementen omtrent porpoising (vanaf GP België ingevoerd) en je hebt een verklaring voor het grote gat met Red Bull in 2022. De betrouwbaarheid is dan ook de voornaamste focus van Ferrari, dat dankzij het bevriezen van de motoren tot 2026 op het verbeteren van de betrouwbaarheid na niet al te veel kan doen om de motor te veranderen.

2023

In 2023 moeten de strategische fouten onder leiding van nieuwe teambaas Frédéric Vasseur verleden tijd zijn en zal Ferrari tevens hopen dat de betrouwbaarheid en het vermogen van de motor van de auto beter is geworden. De grootste vraag is echter hoe de auto van Ferrari gaat reageren op de nieuwe reglementen begin 2023 om porpoising nog verder aan te pakken. Sinds de eerste versie van deze reglementen doorgevoerd werden in België eerder dit jaar werden de prestaties van Ferrari minder. Tel daar de concurrentie van Mercedes bij op en Ferrari heeft flink wat werk aan de winkel richting 2023.