Lars Leeftink

Dinsdag 20 december 2022 09:41 - Laatste update: 09:45

De FIA heeft ingegrepen en in de reglementen wat aanpassingen gedaan zodat het individuele politieke statements van coureurs of teams aan kan pakken en bestraffen. Het autosportorgaan grijpt hiermee in nadat het aantal statements de afgelopen jaren behoorlijk toe aan het nemen was.

Vanaf 2023 mogen de coureurs nog steeds politieke statements maken, maar niet op eigen houtje. Coureurs als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel deden dit de afgelopen jaren op meerdere momenten en manieren (helm, shirts enz), maar zullen hiervoor vanaf 2023 eerst toestemming moeten vragen bij de FIA. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt niet duidelijk uit het reglement. Meestal komt dit neer op een boete voor de desbetreffende coureur.

Uitleg FIA

De FIA legt in artikel 12 van de International Sporting Code uit wat het verbod op politieke statements zonder toestemming van de FIA in gaat houden. Wat voor statements moeten we aan denken? "Het algemeen afleggen en tonen van politieke, religieuze en persoonlijke verklaringen of opmerkingen, die met name in strijd zijn met het algemene principe van neutraliteit dat door de FIA wordt uitgedragen, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA voor internationale wedstrijden of door de betrokken ASN voor nationale wedstrijden binnen hun bevoegdheid."

Aanpakken

De FIA maakt overigens ook duidelijk dat het discriminatie wil blijven aanpakken en wil blijven strijden voor gelijke mensenrechten. "De FIA zal de bescherming van de mensenrechten en de menselijke waardigheid bevorderen en zich onthouden van discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, etnische of sociale afkomst, taal, religie, filosofische of politieke mening." Dit past goed bij een eerder statement van de Formule 1 en FIA-president Mohammed Ben Sulayem nadat zowel coureurs als werknemers binnen de Formule 1 verbaal waren aangevallen tijdens het seizoen.