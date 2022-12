Lars Leeftink

Maandag 19 december 2022 11:21 - Laatste update: 12:02

Max Verstappen heeft na een succesvol seizoen in 2022 zich inmiddels gefocust op de winterstop en het genieten van zijn welverdiende rust. Samen met vriendin Kelly Piquet was hij aanwezig bij een bijzondere dag van een bekende.

Verstappen was samen met Piquet namelijk in Florence (Italië) om de trouwdag te vieren van iemand uit de vrienden/familiekring. Uit de story's en post op Instagram van Piquet blijkt dat het om een behoorlijk luxe trouwdag gaat. De Braziliaanse vriendin van Verstappen is inmiddels een tijdje samen met Verstappen en is vaak tot bijna altijd aanwezig bij de races van de tweevoudig wereldkampioen. Ze kon beide kampioenschappen van Verstappen in 2021 en 2022 vieren met de Nederlander en heeft ook een prima relatie opgebouwd met de familie van Verstappen. Dat Verstappen zich niet verveeld gedurende de periode december en januari is duidelijk.

Verstappen

De Nederlander was eerder ook al actief in een challenge van Esso, waarin hij het opnam tegen freestyle mountainbiker Matt Jones. De Nederlander verloor weliswaar, maar maakte het de professioneel mountainbiker moeilijk genoeg. Ergens in januari zal Verstappen beginnen met zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen, een seizoen waarin hij hoopt zijn derde titel op rij te veroveren. De concurrentie zal moordend zijn, met zowel Ferrari als Mercedes die zullen proberen Red Bull uit te dagen. Tot die tijd zal de Nederlander vooral genieten en de feestdagen met beide families vieren.