Daniel Ricciardo moet toegeven dat het vertrek bij Red Bull Racing eind 2018, misschien een gokje was, maar de Australiër heeft geen spijt van het afscheid destijds. Via Renault en McLaren keerde de achtvoudig Grand Prix-winnaar weer terug bij het Oostenrijkse team, zij het in een andere rol.

Daar waar Ricciardo bij Renault af en toe nog kon laten zien uit welk racehout hij gesneden was, kan het uitstapje bij McLaren over het algemeen beschouwd worden als een teleurstelling, los van de overwinning op Monza in 2021. De leiding van het team uit Woking had achter de schermen al een overeenkomst met Oscar Piastri klaarliggen en dus moest alleen Ricciardo, die nog een contract voor 2023 had, worden verplaatst. Uiteindelijk koos de Australiër voor een terugkeer bij het team waar hij groot mee is geworden en volgend jaar zal hij vooral veel werk achter de schermen verrichten. Daarnaast is de verwachting dat het marketingteam van Red Bull gretig gebruik zal maken van de diensten van Ricciardo.

Sleur

In de podcast Beyond the Grid gaat Ricciardo in op het vertrek bij Red Bull: "Als ik daar de afgelopen vier jaar was gebleven, zou ik dan kunnen zeggen dat ik meer podiumplaatsen zou hebben gehad, dan dat ik nu heb? Volgens mij heb ik er nu drie gepakt. Ja, ik durf gerust te zeggen dat ik dan meer podiumplaatsen zou hebben gehad." Met Max Verstappen als teamgenoot was het af en toe vuurwerk tussen de twee coureurs en soms werd gezegd dat de Australiër de strijd met de Nederlander niet wilde aangaan, maar Ricciardo onthult dat hij simpelweg in een sleur zat. "Kijk, je weet niet hoe het uitpakt. Ik had het gevoel dat ik een verandering nodig had en dat ik mezelf een beetje moest terugtrekken. Als ik [bij Red Bull] was doorgegaan, zou die drang dan gegroeid zijn?", zo vraagt hij zichzelf af.

Daniel Ricciardo, Grand Prix van de Eifel 2020

'Het werkte niet'

Ondanks dat de echte grote successen uitbleven, vindt Ricciardo niet dat de afgelopen jaren zijn weggegooid. "Ik heb nog steeds het gevoel dat de overstap naar Renault behoorlijk goed was, vooral 2020 - dat was een van de beste seizoenen die ik in de Formule 1 heb gereden. Om het team weer op het podium te krijgen, daar was ik erg trots op", aldus de prestatie, waardoor voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul een tattoo moest laten zetten als tegenprestatie. Ook het avontuur bij McLaren is volgens Ricciardo niet een totale mislukking geweest: "De overwinning was een hoogtepunt en dat kan ik niet negeren. Ik kan kijken en zeggen: 'Ik heb het ook geprobeerd en het is niet helemaal gelukt'. Je leeft en je leert, maar ik kijk niet met spijt terug. Ik zeg gewoon: 'Oké, het was een uitdaging die ik aanging, en het werkte niet zoals ik hoopte."

Daniel Ricciardo & Christian Horner

Terugkeer

Al met al is de Australiër blij om terug te zijn op het oude nest, maar hij zou de afgelopen paar seizoen niet willen inruilen. "Het is niet zeker dat het geweldig zou zijn geweest als ik was gebleven. Ik kijk niet terug en zeg: 'Man, ik had niet weg moeten gaan'. Maar ik kan natuurlijk wel eerlijk tegen mezelf zijn en zeggen: 'Ja, ik heb een gokje op mezelf genomen'", concludeert Ricciardo.

