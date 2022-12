Lars Leeftink

Christian Horner was verrast en blij tegelijk toen hij te horen kreeg dat Daniel Ricciardo vanaf 2023 weer terug zou keren bij Red Bull Racing als reservecoureur. De Australiër keert daarmee terug op het oude nest.

Tussen 2012 en 2018 was Ricciardo namelijk ook al in de gelederen bij Red Bull. Dit was tijdens zijn eerste zeven seizoenen in de Formule 1. Tussen 2012 en 2013 reed hij voor Toro Rosso, waarna hij na het vertrek van Mark Webber en even later Sebastian Vettel het stokje over moest nemen bij Red Bull als leider van het team. Dit lukte aardig, maar de Australiër deed het zeker niet zo goed als zijn voorgangers. In 2016 promoveerde Max Verstappen vervolgens naar Red Bull, waarna Ricciardo na twee volledige seizoenen (en het halve jaar in 2016) met de Nederlander genoeg gezien had. Zijn periodes bij Renault (2019 en 2020) en McLaren (2021 en 2022) waren vervolgens geen succes, waarna hij vanaf 2023 dus in een andere rol weer namens Red Bull uit gaat komen.

In gesprek met Speedcafe laat Horner blijken dat hij verrast was dat de mogelijk zich voordeed om Ricciardo terug te halen, dit keer als reservecoureur. "We waren verbaasd dat Daniel op de vrije markt was. Hij is met Red Bull opgegroeid, dat hem sinds zijn jeugd heeft gekoesterd, dus voor ons was het logisch om hem terug te halen. Ik denk dat Daniel de liefde voor de Formule 1 een beetje verloren had. Hij heeft een paar moeilijke seizoenen achter de rug, vooral dit jaar. Hopelijk herontdekt Daniel in dat proces zijn passie voor de Formule 1.”

Over de rol van Ricciardo bij Red Bull in 2023 zegt Horner het volgende: "Ricciardo zal een aantal races bijwonen waar hij uiteraard onze reservecoureur zal zijn voor die evenementen. Hij zal waarschijnlijk wat bandentesten voor ons doen, met het Pirelli-programma dat onder de teams wordt verspreid. Ook zal hij wat werk in de simulator doen. Dus hij zal al die activiteiten doen en dan natuurlijk de commerciële eisen van de talloze sponsors en partners die we hebben."