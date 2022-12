Lars Leeftink

Vrijdag 23 december 2022 20:46 - Laatste update: 20:56

Volgens voormalig F1-coureur Pedro de la Rosa had Max Verstappen anders moeten handelen tijdens de Grand Prix in Brazilië. De Nederlander had daarmee flink wat druk van de schouders van Red Bull Racing af kunnen halen.

Verstappen had van Red Bull en Sergio Pérez toestemming gekregen om in de slotfase van de race op Interlagos langs de Mexicaan te gaan voor P6. Dit in een poging om Charles Leclerc (P4) en Fernando Alonso (P5) in te halen en vooral de Monegask punten af te snoepen. Pérez en Leclerc vochten toen namelijk nog om P2 in het kampioenschap. Toen Verstappen op P6 bleef steken, besloot de Nederlander zijn plek niet terug te geven en als zesde over de streep te komen. Dit vanwege een eerder incident, waarschijnlijk tijdens de kwalificatie in Monaco. Pérez crashte toen tijdens de slotfase van Q3 en maakte zo een vroegtijdig einde aan Q3, terwijl Verstappen nog achter hem bezig was met een snelle ronde. Hoe dan ook: Pérez was na de race in Brazilië niet blij, en Red Bull had een paar brandjes die het moest blussen.

Brazilië

Tegenover Motorsport.com zegt De la Rosa dat hij denkt dat Verstappen waarschijnlijk spijt heeft, of in ieder geval zou moeten hebben, van zijn actie in Brazilië. "Ik denk dat Verstappen zich nu de vraag heeft gesteld of hij iets anders had gedaan, of hij bij dezelfde beslissing was gebleven. Uiteindelijk denk ik niet dat het iets zou hebben veranderd aan het eindresultaat van het kampioenschap, maar misschien had het hen kopzorgen kunnen besparen." Eerder liet De la Rosa al weten dat hij niet gelooft dat een coureur bewust crasht om een rode vlag te veroorzaken.

2022

Het was een minder moment in een seizoen dat, op de straf van de budgetcap en de eerste drie races van het seizoen (drie uitvalbeurten) na, alleen maar positief is verlopen voor Red Bull Racing. Het team won zeventien van de 22 races en scoorde enorm veel punten. Beide kampioenschappen werden op dominante wijze gewonnen en records werden verbroken. Toch was niet alles dus rozengeur en maneschijn bij het beste team van 2022.