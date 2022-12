Lars Leeftink

Vrijdag 23 december 2022 14:59 - Laatste update: 15:17

Pedro de la Rosa is van mening dat de FIA via nieuwe reglementen wat moet doen aan het verkeerde beeld dat van coureurs geschetst wordt na de rel tussen Max Verstappen en Sergio Pérez in Brazilië eerder dit jaar.

Deze rel, ondanks dat dit niet 100% zeker te zeggen valt, is waarschijnlijk ontstaan na de kwalificatie in Monaco eerder dit jaar. Toen crashte Pérez tijdens de slotfase van Q3, terwijl teamgenoot Verstappen achter hem zat en met een snelle ronde bezig was. Verstappen kon daardoor pole position niet pakken, aangezien de rode vlag werd gezwaaid en de sessie niet meer werd hervat. Pérez zou binnen Red Bull hebben aangegeven dat hij bewust was gecrasht. Verstappen zou daar zo boos over zijn geweest dat hij in Brazilië na teamorders van Red Bull Racing besloot P6 niet terug te geven aan de Mexicaan. Pérez werd in het kampioenschap uiteindelijk derde, achter Verstappen en Charles Leclerc.

Bewust

Tegenover Motorsport.com vertelt De la Rosa over de situatie tussen Pérez en Verstappen. De voormalig F1-coureur kan zich niet voorstellen dat Pérez in Monaco bewust zou zijn gecrasht om pole position van Verstappen te voorkomen. Mede om dit geschetste beeld in de toekomst te voorkomen, is De la Rosa van mening dat de regels moeten worden aangepast door de FIA. "Het zit niet in het DNA van een coureur om bewust te crashen. Dus om argwaan te voorkomen, moet er een verandering in het reglement worden doorgevoerd waarin de coureurs die rode vlaggen veroorzaken in de kwalificatie worden bestraft. Of zelfs dubbele gele vlaggen, wat uiteindelijk net zo schadelijk kan zijn als een rode vlag. In andere categorieën is bewezen dat het werkt."

2023

Ook andere coureurs, zoals Carlos Sainz, hebben al gevraagd om regelwijzigingen vanuit de FIA om situaties zoals dit in de toekomst te voorkomen. De vraag is echter of de FIA richting 2023 met nieuwe regels en straffen komt om bewust crashen tijdens de kwalificatie te voorkomen. In 2023 zullen Pérez en Verstappen in ieder geval nog teamgenoten van elkaar zijn en een poging wagen om het seizoen 2022 te herhalen.