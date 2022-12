Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is het verschil tussen Max Verstappen en Sergio Pérez in 2022 niet alleen de auto geweest. De Mexicaan gaf in het seizoen aan dat de auto steeds meer de kant op van Verstappen werd ontwikkeld, maar volgens Schot is de Nederlander simpelweg gewoon sneller.

In het tweede jaar dat Pérez voor Red Bull Racing reed, hield hij rekening met een echte gooi naar de wereldtitel. De RB18 was in het begin van 2022 een auto die last had van flink wat onderstuur en de nodige kilo's moest er nog af. Het waren de ingrediënten waarmee de Mexicaan beter uit de voeten kon, dan zijn Nederlandse teamgenoot, die beter uit de voeten kan met een auto die een wat 'lossere' achterkant heeft. Het onderlinge verschil tussen het rijdersduo was dan ook niet eerder zo klein. Na de race in Monaco, die 'Checo' wist te winnen, lag het stipje op de horizon op het wereldkampioenschap. Toch was het uiteindelijk Verstappen die een paar races later de leiding in het klassement overnam van Charles Leclerc.

Verschil

Coulthard heeft de speldenprikjes die het hele jaar werden uitgedeeld van een afstandje bekeken. "Het ligt absoluut niet alleen aan de auto. Dat kun je ook goed zien in de vergelijking tussen Max en Checo. Kijk maar naar wat Checo dit jaar heeft gedaan en wat Max heeft laten zien", legt de Schot bij Motorsport.com uit. De statistieken wijzen naar een dominant jaar van de Limburger, waar Pérez in alle eerlijkheid niet aan kon tippen: "Daar zit nogal een verschil in, of mensen Max nou leuk vinden of niet. Maar er valt niets af te dingen op zijn prestaties en de snelheid."

David Coulthard

Potentie benut

Verstappen wist maar liefst vijftien keer als winnaar uit de bus te komen in 2022, iets wat nog niet eerder is gebeurd. "Die cijfers spreken in mijn optiek al voor zichzelf. Max heeft dit hele jaar op een bijzonder hoog niveau gepresteerd. Hij heeft de potentie van de Red Bull-auto eigenlijk optimaal benut", aldus Coulthard.