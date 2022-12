Jan Bolscher

Maandag 12 december 2022 21:09

McLaren-CEO Zak Brown is naar eigen zeggen blij met de aanwezigheid van Daniel Ricciardo in de Formule 1 volgend jaar, ondanks dat hij het contract van de Australiër vroegtijdig heeft ontbonden.

Ricciardo maakt volgend jaar onderdeel uit van het reserveteam van Red Bull Racing. Hier zal hij Max Verstappen en Sergio Pérez onder andere assisteren met simulatiewerk, maar neemt hij ook een reeks promotionele activiteiten voor zijn rekening. De man uit Perth keerde terug naar zijn voormalige werkgever nadat zijn verblijf bij McLaren vroegtijdig ten einde kwam. Hij had een contract tot en met het seizoen van 2023, maar dat is vanwege tegenvallende prestaties ontbonden om plaats te maken voor de komst van Oscar Piastri.

Goede toevoeging

Gevraagd naar de terugkeer van Ricciardo op het oude nest, vertelt Brown: "Ik denk dat het goed is om Daniel in de Formule 1 te hebben, los van bij welk team hij hoort. Het is iets positiefs en nog belangrijker: ik hoop dat we hem in een Formule 1-auto zien." Ricciardo reed tussen 2014 en 2018 voor Red Bull Racing, om vervolgens de overstap naar Renault (Alpine) te maken. De Franse formatie maakte de verwachtingen in de ogen van Ricciardo echter niet waar, waarna hij eind 2020 naar McLaren vertrok.

Best of the rest

Afgelopen seizoen verloor McLaren het gevecht om de vierde plaats bij de constructeurs echter van Alpine, ondanks een aantal zeer sterke optredens van Lando Norris. De Brit was de enige coureur die het podium wist te halen buiten de coureurs van Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes om. De Britste formatie kwam uiteindelijk veertien punten tekort voor de felbegeerde titel van best of the rest.