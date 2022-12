Nemen we in 2023 weer afscheid van een paar F1-legendes?

Lars Leeftink

Dinsdag 27 december 2022 16:37 - Laatste update: 16:39

De afgelopen paar seizoenen hebben behoorlijk wat legendarische coureurs de Formule 1 achter zich gelaten. Kimi Räikkönen deed het in 2021, terwijl Sebastian Vettel na het seizoen 2022 afscheid nam. In 2023 kan die trend wel eens doorgezet worden.

Terwijl coureurs als Max Verstappen nog bezig zijn met zichzelf te manifesteren als legendarische F1-coureur, loopt de sport ook in 2023 het risico twee legendes van de sport kwijt te raken. Daar waar we vier nieuwe coureurs de F1 zien versterken in 2023 (waaronder Nyck de Vries) en een paar coureurs voorlopig vertrekken (waaronder Daniel Ricciardo en Mick Schumacher), zijn er ook twee coureurs die na komend seizoen wel eens afscheid kunnen nemen van de sport.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ralf Schumacher ziet Mick later Hamilton vervangen: "Niet de jongste meer"

Alonso

Fernando Alonso lijkt nog niet klaar te zijn met de sport die hij al een keer eerder achter zich liet. De 41-jarige Spanjaard wordt komende zomer echter 42 jaar en ook bij hem beginnen de jaren te tellen. Zijn stap naar Aston Martin kwam als een verrassing, maar Alonso tekende wel een meerjarige deal. Mocht het seizoen 2023 echter totaal niet lopen zoals hij verwacht, dan zal stoppen ook in 2023 een optie zijn voor de tweevoudig wereldkampioen. De Spanjaard reed voor Minardi (2001), Renault (2003 t/m 2006), McLaren (2007), Renault (2008 en 2009), Ferrari (2010 t/m 2014), McLaren (2015 t/m 2018) en Alpine (2021 en 2022) na in 2019 en 2020 niet in de Formule 1 te hebben geracet. In 2022 gaat Alonso dus uitkomen voor zijn zesde werkgever: Aston Martin.

Hamilton

Voor Lewis Hamilton komt er ook een jaar aan waarin hij een knoop moet gaan doorhakken. De 37-jarige Brit heeft met George Russell nu een geduchte concurrent. Iemand die hij sinds Nico Rosberg niet meer heeft gehad bij Mercedes. De Brit is nog steeds op zoek naar zijn achtste titel, waardoor hij boven Michael Schumacher zou komen te staan. Toch loopt het huidige contract tot eind 2023. Teambaas Toto Wolff en Hamilton hebben al aangegeven dat er gesprekken gaan komen over een contractverlenging, maar een seizoen zoals in 2022 het geval was kan Hamilton snel van gedachte doen veranderen. Wat dat betreft wordt de auto van Mercedes in 2023 waarschijnlijk de beslissende factor. Hamilton reed van 2007 t/m 2012 voor een combinatie van McLaren en Mercedes, waarna het vanaf 2013 Mercedes werd. Daar reed de Brit vanaf 2013 t/m 2022 voor. Ook in 2023 gaat dit zijn thuis zijn.

Andere coureurs

Er zijn ook nog andere namen die na 2023 wel eens afscheid kunnen nemen van de sport. Bij Haas rijden twee coureurs rond, Kevin Magnussen (30 jaar) en Nico Hulkenberg (35 jaar), waarvan komend seizoen wel eens het laatste seizoen in de sport kan zijn. Beide coureurs hebben een contract voor 2023, maar daarna stopt hun verbintenis met Haas. Ook de Deen en de Duitser zouden het na komend seizoen dus wel eens welletjes kunnen vinden.