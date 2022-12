Lars Leeftink

Dinsdag 27 december 2022 13:01

Volgens Ralf Schumacher kan familielid Mick Schumacher bij Mercedes de opvolger van Lewis Hamilton en de nieuwe uitdager van Max Verstappen worden. De jonge Duiser komt vanaf komend seizoen uit namens het Duitse team.

Voor de Kerst kwam de bevestiging van Ferrari dat de samenwerking met Schumacher niet voorgezet zou worden en hij vrij was om te gaan en staan waar hij wil. Vlak daarna kwam de bevestiging vanuit Mercedes: Schumacher zou vanaf 2023 bij het team aansluiten als reservecoureur. Een ultieme kans voor Schumacher om te leren van Hamilton en George Russell en zich voor te bereiden op een stoeltje voor 2024, aldus Ralf Schumacher.

Toekomst Hamilton

In gesprek met Sport.de laat Ralf Schumacher weten dat hij wel toekomst ziet voor familielid Mick Schumacher bij Mercedes. "Het is een geweldige kans voor Mick. Hij kan meekijken bij een topteam en veel leren. We hebben deze situatie vaker gehad de afgelopen jaren. Lewis Hamilton is nog steeds een topcoureur, maar hij is niet de jongste meer. De jaren beginnen te tellen, dus je weet het nooit."

Doorslaggevende factor

Wat gaat volgens Schumacher de doorslag geven als het aankomt op de toekomst van Hamilton en Russell en hun prestaties in 2023? "Als George Russell weer sneller is dan Lewis Hamilton, zal hij (Hamilton) dan wel door willen gaan? Dat zou interessant zijn. Lewis heeft echter zoveel krediet bij Mercedes dat hij het zelf kan bepalen. Geld zal voor hem geen rol spelen, dat heeft hij genoeg. De beslissende factor zal zijn wie de nieuwste wagen beter ligt."