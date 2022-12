Vincent Bruins

Zondag 25 december 2022 19:48

Mercedes heeft een teleurstellend seizoen in de Formule 1 achter de rug. Na acht wereldkampioenschappen bij de constructeurs te hebben gewonnen in de koningsklasse, won de Duitse renstal in 2022 slechts één Grand Prix. Vooral in het begin van het seizoen had Mercedes moeite om het beste uit de auto te halen door het porpoising, het stuiteren op de rechte stukken. Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director van het team, legt uit hoe Mercedes met deze problemen omging tijdens de ontwikkeling van de W13, de wintertest en de seizoensopener in Bahrein.

Kwestie van begrijpen

"Op Silverstone [tijdens de shakedown] zaten we middenin een storm [Eunice] en het waren zo'n beetje de slechtste omstandigheden waarin we ooit een auto de baan op hadden gestuurd," vertelde Shovlin tegenover motorsport.com. "Dat zorgt er natuurlijk voor dat je met die shakedown niet met een helder beeld uit de filmdag komt. Maar die auto, de auto waarmee we toen naar Barcelona gingen [voor de wintertest], daar kon je porpoising mee krijgen en de auto stond al opgesteld met een zeer hoge rijhoogte gezien het weer en gezien het feit dat het de eerste keer was dat we ermee reden. We hebben wel de rijhoogte verlaagd op Silverstone naar een normaler niveau en zagen dat dit fenomeen zich kon voordoen. We wisten er echter niet veel van af en wat de oorzaak was. Dus toen we naar Barcelona gingen, was het een kwestie van dit moeten begrijpen: hoe kunnen we nou zo met de auto rijden? Wat zijn de problemen? Hoe kun je het porpoising verminderen?"

Porpoising werd alleen maar erger

"Het beste wat we destijds konden doen, was de auto van de grond tillen, de prestaties opgeven en het op die manier managen," ging de Britse engineer verder. "Hoe de auto in de basis was, werd veel, veel eerder in de ontwikkeling gedefinieerd dan de opstelling en upgrades voor de eerste race. Maar het probleem... in Barcelona dachten we nog: "We zijn niet de snelsten, maar we denken niet dat we ons op een slechte plek bevinden". We verwachtten namelijk toch goede prestaties uit de auto te halen met de nieuwe onderdelen die we meebrachten naar Bahrein. Het probleem was dat toen we die monteerden, het porpoising nog veel erger werd. Het meeste van de prestaties waarvan we hoopten dat ze iets goeds zouden toevoegen, kwam er gewoon niet, omdat we de rijhoogte nog verder omhoog moesten doen en zelfs op dat moment kwamen we niet van het porpoising af."