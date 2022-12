Vincent Bruins

Red Bull Racing, regerend Formule 1-kampioen bij de constructeurs, brengt de RB7-bolide naar Mount Panorama Circuit volgend jaar voor een spectaculaire demo. Dat zal gebeuren in het eerste weekend van februari als supportevenement van de Liqui-Moly Bathurst 12 Hour.

De Red Bull RB7 komt uit 2011. Sebastian Vettel pakte dat seizoen de titel en samen met Mark Webber won hij dat jaar twaalf van de negentien Grands Prix. Natuurlijk zit daar de luide V8-motor in. Daar zullen de Australische racefans volop van genieten. Het is nog onbekend wie achter het stuur zal kruipen voor de demo.

Enorm voorrecht

"Oracle Red Bull Racing zijn de huidige Formule 1-wereldkampioenen," vertelde Shane Rudzis, directeur van de twaalf-uurs race in Bathurst. "Om ze hier bij het evenement te hebben is al een enorm voorrecht, maar om te weten dat de Formule 1-auto van Red Bull Racing ook rondes zal rijden op Mount Panorama is echt nog wel iets heel anders. Dit wordt een spektakel zoals we nog nooit eerder hebben gezien in de 12 Hour en dit tilt het evenement naar een geheel nieuw niveau. Dit wordt de beste kans in 2023 voor Australische F1-fans om deze F1-machine van dichtbij te kunnen bekijken en een nog zeldzamere kans om een Formule 1-auto op Mount Panorama te zien rijden."

Het zal niet de eerste keer zijn dat een moderne F1-auto een aantal rondes zal rijden op Mount Panorama Circuit. In 2011 bracht McLaren de MP4-23 bolide uit 2008 naar Australië. Craig Lowndes, een legende in de V8 Supercars, en Jenson Button kropen toen achter het stuur. De laatstgenoemde zette een rondetijd neer van 1:48.8 en is onofficieel dan ook het ronderecord op de baan in Bathurst. De Brit was zo'n tien seconden sneller dan Christopher Mies in een Audi R8 LMS GT3-auto waarvan het vermogen niet was teruggeschroefd, zoals dat normaal gaat met de Balance of Performance in de GT-racerij. Het ronderecord in de Bathurst 12 Hour staat op naam van Shane van Gisbergen met een 2:01.567 in een McLaren 650S GT3.