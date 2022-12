Remy Ramjiawan

Zondag 25 december 2022 15:34 - Laatste update: 15:54

Aankomend seizoen zal er voor het eerst sinds lange tijd weer twee Nederlanders in de Formule 1 actief zijn. Max Verstappen gaat bij Red Bull Racing op jacht naar zijn derde wereldtitel, terwijl Nyck de Vries bij zusterteam AlphaTauri kan laten zien wat hij kan. De tweevoudig kampioen is blij dat De Vries eindelijk de Formule 1 heeft gehaald, hij kent de voormalige Formule E-kampioen namelijk erg goed.

De Vries zal in 2023 voor de eerste keer zijn opwachting maken als fulltime Formule 1-coureur. De 27-jarige Friese coureur heeft na het winnen van het Formule 2-kampioenschap in 2019 de overstap naar de Formule E gemaakt, aangezien er geen interesse was vanuit de teams om de Nederlander over te hemelen naar de koningsklasse. Via de elektrische raceklasse en een aantal uitstapjes in het World Endurance Championship wist De Vries zich tijdens de invalbeurt op Monza in de kijker te spelen bij diverse teams en uiteindelijk heeft hij een contract weten te tekenen bij AlphaTauri.

Artikel gaat verder onder video

Onderdeel van de familie

Voor Verstappen is het belangrijkste nog altijd wat er in de auto gebeurt, al is hij blij dat De Vries ook onderdeel is geworden van Red Bull, zo vertelt hij in F1Talks. "Ik focus me op wat ik moet doen in de auto, maar ik vind het leuk. Ik ken Nyck al zolang. Het is te gek dat hij onderdeel wordt van dezelfde familie", zo vertelt de Limburger. De Vries heeft in 2022 als ideale reservecoureur veel meters gemaakt tijdens diverse vrije training. Niet alleen voor Mercedes was hij de man die tijdens de rookietest moest voldoen, ook voor Williams en Aston Martin kwam hij in actie.

OOK INTERESSANT: Verstappen: "Pole position was leuk, maar geen garantie op overwinning"

OOK INTERESSANT: Van net niet goed genoeg tot geprezen F1-debutant | De opmars van Nyck de Vries

Kans

De coureur uit Sneek zal samen met Yuki Tsunoda het 2022-seizoen voor AlphaTauri willen uitwissen. Het team kon zich in 2021 nog op de borst kloppen, door in het eindklassement de zesde plek te pakken, maar moest het in 2022 doen met P9. Toch is De Vries een bewezen kampioen en volgens Verstappen komt het nu neer op de kwaliteiten van de voormalig reservecoureur van Mercedes. "Hij krijgt nu de kans om te laten zien wat hij in huis heeft. De marketingafdeling ook al leuke dingen bedacht", aldus Verstappen.