Remy Ramjiawan

Zondag 25 december 2022 12:51

Voor Max Verstappen was het ook even wennen aan de nieuwe generatie Formule 1-auto. De Nederlander erkent dat Ferrari in 2022 over één ronde sneller was, maar wijst naar het grote pluspunt van de nieuwe auto's: de verbeterde mogelijkheid om in te halen.

De tweevoudig wereldkampioen wist in 2022 succesvol zijn wereldtitel te prolongeren. Verstappen wist vijftien zeges te behalen, maar vertrok slechts zeven keer vanaf pole position. Het nieuwe reglement moest ervoor zorgen dat inhalen een stuk makkelijker zou worden en volgens Verstappen was het aantal overwinningen niet mogelijk geweest in het oude reglement, zo legt hij bij The Race uit.

Moeilijkheden uit oud tijdperk

Dat een pole position niet zomaar een overwinning garandeert in 2022, daar kan Charles Leclerc alles over vertellen. De Monegask was maar liefst negen keer op zaterdag de snelste, maar kon het uiteindelijk slechts drie keer omzetten in een overwinning. Het is volgens Verstappen dan ook tekenend voor het nieuwe reglement, waar de Nederlander positief over is. "We hadden het grootste deel van het seizoen niet de snelste auto over één ronde. Met deze nieuwe auto's is het best interessant, want voorheen focuste je echt veel op de kwalificatie, omdat je wist dat het heel moeilijk was om een auto te passeren", zo wijst hij naar de moeilijkheden uit het oude tijdperk.

Max Verstappen & Charles Leclerc

Geen garantie op overwinning

Red Bull heeft het afgelopen jaar ingezet op een snelle racewagen, boven een auto die optimaal presteert tijdens de kwalificatie. "Nu, zelfs als je kwalificatie niet geweldig is, als je een goede racewagen hebt, kun je nog steeds vechten en kun je nog steeds mensen passeren. Dat is de mooie kant van de nieuwe wagens. Als we dat probleem vorig jaar hadden, dat we niet zo competitief in de kwalificatie waren, dan hadden we waarschijnlijk niet zoveel races als in dit seizoen gewonnen. Dit jaar was pole position leuk, maar geen garantie op een overwinning", aldus de regerend kampioen.