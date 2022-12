Remy Ramjiawan

Vrijdag 23 december 2022 11:39 - Laatste update: 12:04

Red Bull zal vanaf volgend jaar een raceteam minder hebben in de autosport. De Oostenrijkse renstal was vanaf 2021 weer actief in het Duitse DTM, maar nu de sport een nieuwe eigenaar gekregen heeft, kiest het energiedrankjesbedrijf ervoor om de stekker uit het project te trekken.

Aan de beslissing lijkt het afscheid van voormalig DTM-promotor Gerhard Berger ten grondslag te liggen. Berger was namelijk verantwoordelijk voor de terugkeer van Red Bull in de DTM in 2021. De voormalig Formule 1-coureur heeft een lange relatie met het Oostenrijkse team en was vanaf 2006 tot en met 2008 de teambaas van Toro Rosso. Als eigenaar van de DTM verkocht hij de promotionele rechten aan de Duitse autoclub ADAC. In navolging van het afscheid van Berger, kiest Red Bull er nu ook voor om zich terug te trekken uit de raceklasse, zo meldt Motorsport-Total.com.

Artikel gaat verder onder video

Intentie

Red Bull had in eerste instantie nog groen licht gegeven voor het nieuwe DTM-seizoen. Met het team AF Corse had het twee exemplaren van de nieuwe Ferrari 296 GT3 aangeschaft voor het nieuwe racejaar. De intentie was er dus zeker wel om er iets van te maken, maar na het vertrek van Berger als topman van de DTM, volgt het Oostenrijkse merk nu dus ook. Wat dit precies betekent voor AF Corse, die gefinancierd wordt door de maker van de energiedrankjes, is op dit moment niet bekend. Voor de coureurs Nick Cassidy en Felipe Fraga betekent dit dat ze waarschijnlijk niet voor een tweede seizoen zullen terugkeren in de DTM.

Gerhard Berger

Zo'n twee weken geleden, toen de verkoop van de sport rond was, gaf Berger al een aantal signalen dat het weleens over zou kunnen zijn met Red Bull in de DTM. "Red Bull is zeer nauw met mij verbonden door onze bijna veertigjarige samenwerking. Deze beslissing is nu aan Red Bull", zo vertelde hij destijds.