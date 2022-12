Brian Van Hinthum

Donderdag 22 december 2022 20:59 - Laatste update: 21:07

Max Verstappen werd woensdag voor het tweede jaar op rij uitverkozen tot Sportman van het Jaar in Nederland, een prestigieuze onderscheiding. Niet iedereen was het echter helemaal eens met de uitverkiezing van de Formule 1, zo uitte sportjournalist Henk Spaan zijn kritiek. Jos Verstappen dient de journalist op zijn beurt van repliek.

Verstappen was woensdag op het gala van de NOC*NSF de grote man. De wereldkampioen Formule 1 wist opnieuw beslag te leggen op de prestigieuze titel van Sportman van het Jaar. De Limburger werd daarmee beloond voor zijn uitstekende seizoen in de koningsklasse. Verstappen wist zich met nog vier races te gaan te kronen tot winnaar na een dominant seizoen. Uiteindelijk wist hij maar liefst vijftien van de 22 races te winnen en liet hij al zijn concurrenten de hielen zien.

Verstappen de winnaar

Om die reden werd de Nederlander opnieuw tot de beste sporter van Nederlander verkozen. Hij wist daarmee schaatser Thomas Krol (goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter schaatsen tijdens de Olympische Winterspelen) en baanwielrenner Harry Lavreysen (Wereldkampioen sprint en keirin) achter zich te laten. Verstappen zelf was niet aanwezig op het gala van de Nederlandse overkoepelende sportbond. Zusje Victoria Verstappen kwam namens de 25-jarige coureur de prijs in ontvangst nemen.

Ruzietje op Twitter

Niet iedereen was het echter eens met de uitverkiezing van de coureur. Sportjournalist Spaan klom in de pen via Twitter en uitte zijn kritiek: "Sportman van het jaar werd een chauffeur en de sportvrouw niet Van Vleuten noch Bol. Geen doen om dit serieus te nemen", foeterde Spaan. Verstappen senior is er op zijn beurt niet van gediend en kaffert hem via hetzelfde Twitter uit. "Daar blijkt dat jij totaal geen verstand van sport hebt om een F1 coureur een chauffeur te noemen", zegt de vader van Verstappen.