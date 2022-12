Brian Van Hinthum

Vanaf volgend seizoen is Daniel Ricciardo weer terug binnen de Red Bull-stal. Meteen werd er door sommige fans en de media beweerd dat de Australiër aangetrokken werd om Sergio Pérez onder druk te zetten. Helmut Marko slaat die geruchten in de wind en laat weten dat daar absoluut geen sprake van is.

Het afscheid van Ricciardo van de Formule 1 wordt nog even uitgesteld. De goedlachse coureur moest na zijn noodgedwongen vertrek bij McLaren op zoek naar een nieuwe uitdaging, al had hij geen trek in een stoeltje bij één van de mindere teams op de grid. Zo had bijvoorbeeld Haas concrete interesse, maar Ricciardo zag af en bedankte. Uiteindelijk leek de weg naar de uitgang ingezet, maar het was uiteindelijk oude liefde Red Bull die de verloren zoon weer binnenboord heeft gehaald.

Geen druk voor Pérez

Volgens sommige geluiden zou dat mede zijn om Pérez onder druk te zetten. Mochten resultaten dan tegenvallen, zou Ricciardo het stuurtje kunnen overnemen. Niks van waar, claimt Marko. "Nee. Sergio Perez heeft laten zien dat hij op een zeer hoog niveau kan rijden. Als Max er eens niet is, dan is Sergio present. Hij heeft dit jaar niet voor niets twee races gewonnen", citeert Motorsport.com de Oostenrijker. Hij heeft erg veel routine, dat klopt. Dat is ook belangrijk als hij een keer in moet vallen bij één van onze teams. Maar nogmaals: het is niet zo dat we Sergio hiermee onder druk willen zetten."

Andere verplichtingen

De Red Bull-adviseur legt uit waarmee zijn team dan wél hoopt te profiteren van de kwaliteiten van de Australiër. "Je moet bedenken: we zijn een groot team. We hebben van alle teams zelfs de grootste hoeveelheid sponsoren. Dat betekent dat we ook waanzinnig veel verplichtingen in een jaar hebben, zoals runs met show cars en optredens in Amerika. Wie kan dat nou beter dan Ricciardo met zijn smiley, zijn shoey en weet ik veel wat hij allemaal nog meer in zijn mars heeft?", besluit hij lachend.