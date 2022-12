Lars Leeftink

De geruchten kwamen eerder vandaag al naar buiten, maar Ferrari heeft het nu officieel gemaakt. De auto waarin Charles Leclerc en Carlos Sainz in 2023 gaan proberen wereldkampioen te worden, wordt op dinsdag 14 februari voor het eerst aan de wereld getoond.

Aston Martin kwam vorige week als eerste met een datum. Op 13 februari wordt de nieuwe auto van Fernando Alonso en Lance Stroll getoond aan de buitenwereld. Dit is anderhalve week voor de testdagen in Bahrein. Ferrari komt een dag later dus, op Valentijnsdag, met de onthulling van de Ferrari voor 2023. De Italiaanse renstal zal hopen dat het in 2023 met deze auto wel gaat lukken om wereldkampioen te worden.

2022

In 2022 had Ferrari al de beschikking over een prima auto, maar waren het strategische fouten en betrouwbaarheidsproblemen die het team een kans op het kampioenschap in beide klassementen zou kosten. Met nieuwe teambaas Frederic Vasseur gaat Ferrari in 2023 voor revanche.