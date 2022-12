Lars Leeftink

Donderdag 22 december 2022 12:51 - Laatste update: 12:54

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft gereageerd op de geruchten omtrent zijn persoonlijkheid en een rol als teambaas bij een ander team. Deze geruchten kwamen op gang na de knotsgekke week omtrent teambazen die vorige week plaatsvond, waardoor er nog twee plekken als teambaas ingevuld moeten worden richting 2023.

Begin vorige week kwam de transfermarkt bij de teambazen ineens volledig op gang. De geruchten omtrent het vertrek van Mattia Binotto bij Ferrari waren al een tijdje daar, maar werden bevestigd door Ferrari. Vervolgens werd vorige week het nieuws officieel aangekondigd dat Frederic Vasseur de overstap van Alfa Romeo naar Ferrari zou maken en teambaas ging worden. Vlak daarna werd duidelijk dat Andreas Seidl zou vertrekken bij McLaren om als CEO bij Sauber te gaan werken. Andrea Stella zou bij McLaren vervolgens aangekondigd worden als opvolger van Seidl. Hij kreeg promotie en is vanaf 2023 de teambaas van het team. Ook werd duidelijk dat Jost Capito bij Williams als teambaas gaat vertrekken.

Horner

Williams en Alfa Romeo hebben hierdoor nog geen teambaas voor 2023 en zijn dus nog op zoek. In gesprek met ServusTV kan Horner met vrij veel zekerheid bevestigen dat hij nergens naartoe zal gaan, ondanks dat Silly Season bij de teambazen vorige week dus ineens op gang kwam en er opties zijn. “Het is momenteel hectischer dan de markt van de coureurs, we hebben nogal wat veranderingen gezien. Ik ben er echter vrij zeker van dat ik blijf waar ik ben.” Ook Helmut Marko, adviseur van Red Bull, had al aangegeven dat er ondanks nieuwe eigenaren weinig gaat veranderen bij Red Bull Racing.

Red Bull

Sinds het team bijna 20 jaar geleden begon in de Formule 1, is het team vrij succesvol geweest. Het ging de eerste jaren nog vrij moeizaam. In 2010 veranderde echter alles, toen Red Bull met Sebastian Vettel voor het eerst wereldkampioen werd bij zowel de coureurs als constructeurs. In 2011, 2012 en 2013 werd dit kunststukje herhaald, maar daarna was het qua winnen even voorbij. Vanaf de komst van Max Verstappen in 2016 begon Red Bull weer te winnen. In 2021 was daar weer eens een titel bij de coureurs voor Red Bull, waarna 2022 het meest dominante seizoen van Red Bull ooit in de Formule 1 bleek te zijn. Beide kampioenschappen werden overtuigend gewonnen. In 2023 zal het team vooral door Ferrari en Mercedes uitgedaagd gaan worden.