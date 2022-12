Remy Ramjiawan

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft de nodige klappers in de Formule 1 meegemaakt, maar probeert niet te veel bij de veiligheid van de sport stil te staan. De titelhouder stelt dat als je dit wel doet, je dan beter kan stoppen.

De verschrikkelijke crash van Zhou Guanyu tijdens de Grand Prix van Groot- Brittannië heeft laten zien dat het met de veiligheid van de huidige generatie Formule 1-auto wel goed zit. Ondanks dat de Formule 1 veiliger dan ooit is, blijft motorsport in zijn algemeen een relatief gevaarlijke sport. Bij Formule1.nl gaat Verstappen in op de veiligheid van de koningsklasse.

'Niet over nadenken'

De veiligheid is een onderwerp dat altijd hoog op de agenda van de beleidsbepalers van de sport blijft staan. "Ik sta in ieder geval niet stil bij de dood. Er kunnen altijd ongelukken gebeuren, maar dat is iets waar je niet over moet nadenken. Je hebt daar niets aan. Als je daarover gaat piekeren moet je stoppen", zo geeft Verstappen zijn advies. De laatste jaren zijn er een paar flinke crashes geweest, die in het verleden fataal zouden zijn geweest, zoals bijvoorbeeld het ongeluk dat Romain Grosjean kende in Bahrein.

Crash Romain Grosjean

'Door Amsterdam fietsen is ook gevaarlijk'

Verstappen erkent dat de Formule 1 gevaarlijk is, maar blijft ook nuchter: "Ik zeg altijd tegen mezelf: Als ik onder de douche uitglijd, kan ik ook mijn nek breken of gewond raken. En door Amsterdam fietsen is ook gevaarlijk. Bovendien, geen auto is zo veilig als een Formule 1-auto. En natuurlijk, met 300 kilometer per uur de muur inklappen is niet fijn, maar dat kan wel een keer gebeuren, dat weet je."