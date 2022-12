Remy Ramjiawan

Zondag 18 december 2022 19:57

Volgens Formule 1-coryfee Joe Saward hoeven we niet gek op te kijken als Red Bull vanaf 2026 met Alfa Romeo een partnerschap sluit. Het Italiaanse merk is tot het einde van 2023 verbonden aan Sauber en de constructie met de Zwitsers, dat is precies waar het team uit Milton Keynes naar op zoek is.

Red Bull heeft met haar Powertrains-project een motorafdeling op het complex van Milton Keynes. Op dit moment is het team nog afhankelijk van Honda, maar zodra het op eigen benen staat, is Red Bull samen met Ferrari, het enige team dat het gehele Formule 1-project vanuit één complex uitvoert. Vanaf 2026 geldt het nieuwe motorreglement en Red Bull is nog altijd op zoek naar een geschikte partner. In de jacht daarop zijn er diverse namen voorbijgekomen, waarvan er een aantal zijn gesneuveld. Porsche, Hyundai, Ford en Honda, het is een greep uit de fabrikanten die zich vanaf 2026 willen gaan laten gelden in de koningsklasse.

Mogelijke partners

Porsche leek een lange tijd de droompartner van Red Bull Racing te gaan worden, maar het liep spaak op het punt van de zeggenschap. Hyundai en Ford zijn namen die de afgelopen weken zijn gevallen. De twee merken zouden interesse hebben in een deal als naampartner, waarbij de motoren alleen het label van het merk zouden gaan dragen. Honda is ook nog steeds een kanshebber. Red Bull is in gesprek met de Japanners, om de huidige samenwerking uit te breiden. Toch komen er ook geluiden dat het Japanse merk denkt aan het beheren van een eigen team en dus is een samenwerking met Red Bull niet vanzelfsprekend.

Alfa Romeo

Sauber neemt aan het einde van 2023 afscheid van Alfa Romeo. De samenwerking tussen de twee partijen, is precies wat Red Bull voor ogen heeft van haar nieuwe partner vanaf 2026. In zijn eigen blog vertelt Saward daarom dat hij denkt dat Alfa Romeo een reële kans heeft om zich aan te sluiten bij het Oostenrijkse team. "Een autobedrijf zou met beperkte risico's en maximale exposure in de Formule 1 kunnen stappen, tegen een fractie van de kosten die een dergelijk programma normaal gesproken zou zijn. Dus is het een wonder dat we namen horen als Ford, Hyundai, Porsche etc? Het zou zelfs Alfa Romeo kunnen zijn", aldus Saward.