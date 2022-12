Sam Hall & Remy Ramjiawan

Donderdag 15 december 2022 17:24

Een klein jaar nadat Honda afscheid nam van de koningsklasse, zal het weer pronken op de auto's van Red Bull Racing en AlphaTauri. De deelnemerslijst van volgend jaar is openbaar gemaakt door de Formule 1 en daarop is te zien dat Red Bull vanaf volgend jaar wordt voorzien van power units van Honda-RBPT (Honda-Red Bull PowerTrains).

De Japanse fabrikant kondigde in oktober 2020 aan dat het van plan was zich volledig terug te trekken uit de Formule 1 als onderdeel van de nieuwe doelstelling van het bedrijf om compleet CO2-neutraal te worden. In plaats van hulp te zoeken bij een andere bestaande leverancier van krachtbronnen, werd een deal gesloten waardoor zowel Red Bull als AlphaTauri Honda technologie konden blijven gebruiken met steun van de fabrikant. Dit leidde tot de oprichting van Red Bull Powertrains, waarbij beide Red Bull-teams vanaf 2026 worden aangedreven door zelf ontworpen en gebouwde krachtbronnen.

Spijt

Het lijkt er toch steeds meer en meer op dat de Japanse fabrikant zich toch wel achter de oren heeft gekrabd over de gemaakte keuze in 2020. Max Verstappen wist in 2021 het kampioenschap te winnen met een Honda-motor en hoewel dat in 2022 niet anders was, ging de power unit officieel door het leven als een Red Bull Powertrains-krachtbron. Het Japanse merk heeft echter sinds de terugkeer in 2015 een motor weten te bouwen waarmee de titels konden worden gepakt en wenst daar de credits voor te krijgen.

Inschrijflijst Formule 1-kampioenschap 2023

Honda-RBPT

In 2022 werd Honda tijdens de Grand Prix van Japan in het zonnetje gezet. De naam van het merk was op de vier Red Bull-auto's prominent aanwezig in dat weekend. De officiële inschrijvingslijst voor het komende seizoen bevestigt dat de motoren niet langer als RBPT zullen worden beschouwd, maar als Honda-RBPT geregistreerd zullen staan. Het nieuws komt nadat Honda haar interesse heeft laten blijken om in 2026 opnieuw deel te nemen aan de Formule 1 als motorfabrikant.