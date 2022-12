Remy Ramjiawan

Voor Lewis Hamilton was het 2022-seizoen er eentje waar hij met gemengde gevoelens op terugkijkt. Voor het eerst sinds jaren zat de zevenvoudig kampioen in een bolide die niet steevast om de overwinningen vocht. De Brit vertelt in gesprek met Channel 4, dat zijn ogen zijn geopend voor de teams, die elk seizoen voor een schier onmogelijke taak staan, om de weg omhoog te vinden.

De Brit wist voor het eerst in zijn Formule 1-carrière geen zege of een pole position in een seizoen te pakken. Het is een feitje waar Hamilton zelf niet van wakker ligt, wel is hij er anders door gaan denken. De tijden dat Mercedes met twee vingers in de neus een zege wist te behalen, zijn inmiddels wel voorbij. De Duitse renstal moest dit jaar uit een ander vaatje tappen, om het gevecht aan te gaan met Red Bull en Ferrari. Hamilton heeft daardoor een nieuw perspectief gekregen.

Waardering

“Ik voelde die echte waardering voor al die andere teams die hetzelfde proberen te doen, met dezelfde bedoelingen, proberen beter te zijn en ergens voor te vechten”, zegt de 37-jarige Engelsman. Als hij dan terugblikt op zijn eigen team, dan ziet hij dat het team vooral doorzettingsvermogen heeft getoond. “Ze gaan door moeilijke tijden omdat ze een auto hebben gebouwd, die duidelijk niet in staat is om vooraan mee te vechten. Het is best gaaf om daar deel van uit te maken en getuige van te zijn”, legt hij uit.

Fernando Alonso & Lewis Hamilton bij McLaren in 2007

Hamilton debuteerde bij McLaren en dat team is hij nooit uit het oog verloren. “Ik kijk graag naar McLaren, ik kijk altijd waar ze staan want daar ben ik begonnen en ik wens ze altijd het beste, ook al zijn het concurrenten van mij”, zo wijst hij naar de warme banden. Ondanks dat hij volgend seizoen zijn elfde jaar bij Mercedes gaat rijden, voelt hij nog altijd mee met zijn voormalig werkgever. “Er zullen dagen zijn dat ze het niet goed doen en dan voel ik me verdrietig voor hen, want nogmaals, daar deed ik voor het eerst mijn simulatierondes, reed ik voor het eerst met mijn auto”, sluit hij af.