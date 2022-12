Lars Leeftink

Wat Christian Horner betreft hoeven Lewis Hamilton en Max Verstappen in 2023 hun titelstrijd zoals in 2021 niet te herhalen. De teambaas van Red Bull Racing hoopt dat er 'zoveel mogelijk verschil zit' tussen de Brit en de Nederlander na het succesvolle seizoen dat het team heeft gehad in 2022.

Red Bull won in 2022 het wereldkampioenschap met Verstappen op dominante wijze, nadat het in 2021 ook al wereldkampioen werd met de Nederlander. Verstappen won 15 races, Red Bull in totaal 17 van de 22 races en won tevens het kampioenschap bij de constructeurs. Red Bull heeft nu zes kampioenschappen bij de coureurs op zijn naam staan, iets wat maar vijf andere teams in de Formule 1 kunnen zeggen (waaronder McLaren, Ferrari en Mercedes).

In gesprek met Talksports wordt Horner gewezen op deze statistieken. De Brit kan er alleen maar trots op zijn. "Natuurlijk doen die [records] ertoe als je kijkt naar de kwaliteit van de teams waarmee we worden vergeleken. Dat is ongelooflijk speciaal, vooral omdat we een relatief jong team zijn. Wat we hebben bereikt in de periode die we hebben is denk ik uitstekend en een bewijs voor de mensen, en de toewijding die we hebben gezien van al het personeel."

Daar waar Verstappen in 2021 nog een fantastische en controversiële titelstrijd met Hamilton meemaakte, was dit in 2022 alles behalve het geval. Hamilton kon na een paar races zijn achtste wereldtitel al vergeten, omdat Mercedes problemen had met porpoising. Wat Horner betreft hoeft er niet een nieuw duel te komen tussen Hamilton en Verstappen. "Nee, niet echt. Ik heb liever dat er veel meer ruimte zit tussen die twee!"