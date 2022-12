Jan Bolscher

Vrijdag 16 december 2022 19:15

Fernando Alonso heeft een ode aan zijn moeder gebracht door een tweede achternaam toe te voegen aan zijn officiële inschrijving voor de Formule 1. De Spanjaard staat voor het seizoen van 2023 als Fernando Alonso Diaz op papier.

Alonso heeft het Formule 1-team van Alpine na afgelopen seizoen ingeruild voor Aston Martin, waar hij naast Lance Stroll komt te rijden. Zo begint de tweevoudig wereldkampioen op 41-jarige leeftijd opnieuw aan een nieuw avontuur in de koningsklasse. In eerste instantie werd gedacht dat de routinier zijn contract bij Alpine zou verlengen, nadat hij twee jaar geleden zijn rentree in de sport maakte bij de Franse fabrieksformatie. Naar verluidt wilde men daar echter enkel een eenjarige deal op tafel leggen, waar Alonso uit was op een contract voor meerdere jaren.

Naamswijziging Alonso

De naam van de tweevoudig wereldkampioen doet wereldwijd bij menigeen een belletje rinkelen, maar toch heeft hij ervoor gekozen een kleine aanpassingen te doen. Om een ode aan zijn moeder te brengen, heeft hij op het officiële inschrijfformulier voor het Formule 1-seizoen van 2023 haar achternaam toegevoegd. Op papier staat hij daarom vanaf nu te boek als Fernando Alonso Diaz, al zal er in de praktijk waarschijnlijk weinig veranderen.

Sergio Pérez Mendoza

Daarmee treedt hij in de voetsporen van Sergio Pérez. De Red Bull Racing-coureur voegde enige tijd geleden ook zijn moeders achternaam toe aan zijn inschrijving, waardoor hij officieel als Sergio Pérez Mendoza te boek staat. In de volksmond wordt die naam echter zelden gebruikt. Pérez eindigde afgelopen jaar als derde in het kampioenschap, nadat hij in Abu Dhabi nipt werd afgetroefd door Ferrari-coureur Charles Leclerc.