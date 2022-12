Remy Ramjiawan

Zondag 18 december 2022 17:53 - Laatste update: 18:08

Volgens Haas-teambaas Guenther Steiner zal Red Bull Racing weinig last ondervinden van de opgelegde straf voor het schenden van de budgetcap. Het Oostenrijkse team heeft een boete van zeven miljoen dollar afgetikt, daarnaast mag het team minder ontwikkelingstijd gebruiken en volgens Steiner komt de renstal uit Milton Keynes hier goed mee weg.

Red Bull Racing heeft in 2021 te veel geld uitgegeven en is daarvoor door de FIA bestraft. De renstal van Max Verstappen spreekt over een forse impact, al twijfelt de concurrentie daaraan. Aankomend seizoen zijn er enkele wijzigingen aangekondigd en Red Bull heeft als kampioen sowieso al minder ontwikkelingstijd en daar komt dan nog de straf bovenop. De RB18 was als pakket enorm rap en dus heeft het team een blauwdruk om mee te beginnen, maar het wordt interessant om te zien of Red Bull echt iets gaat merken van de beperking.

'Andere manieren om auto sneller te maken'

In gesprek met GPFans kijkt teambaas Steiner naar de straf van Red Bull Racing en naar welke impact dit kan hebben. “Het geld, daar heb ik geen mening over, want het geld is geen voordeel voor mij. Het is de FIA die zeven miljoen krijgt. De technische straf vind ik geen echte straf, omdat je de windtunnel afpakt, maar niet het geld, zodat je iets anders kunt ontwikkelen”, zo wijst hij naar de alternatieven. Het afpakken van windtunnel- en CFD-tijd wordt gezien als een forse impact, maar Steiner weet dat er meerdere wegen naar Rome leiden. “De windtunnel is natuurlijk de beste manier om de auto aerodynamisch sneller te maken, maar er zijn ook andere gebieden waarop je de auto sneller kunt maken”, aldus de Haas-teambaas.

Voordeel

Volgens Steiner had de FIA een gerichtere straf kunnen uitdelen. “Het geld dat teveel is uitgegeven, heb je niet uit het budgetplafond gehaald voor het volgende jaar. Je hebt een voordeel genomen, en nu heb je één jaar minder windtunneltijd, die je vorig jaar misschien tien procent meer had”, zo ziet hij dat Red Bull een blijvend voordeel eraan over heeft gehouden. Al met al is Steiner duidelijk: “Het is geen echte straf, want het geld is er nog steeds en nu kun je iets anders ontwikkelen.”