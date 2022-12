Lars Leeftink

Zaterdag 17 december 2022 11:23 - Laatste update: 13:06

Helmut Marko heeft de geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing de kop ingedrukt. Marko, adviseur bij Red Bull, zou niet goed door één deur kunnen gaan met de nieuwe eigenaren van Red Bull, maar de Oostenrijker heeft een goed gesprek gehad met één van de nieuwe eigenaren en is daarbij tevredengesteld over de toekomstplannen.

Oliver Mintzlaff, CEO en één van de nieuwe topmannen van Red Bull na het overlijden van Dietrich Mateschitz, krijgt onder meer de zware taak om het succes van Red Bull voort te zetten. Een belangrijk onderdeel daarvan, zo weet ook Marko, is Red Bull Racing. Dit zegt hij tegenover Kleine Zeitung. Beide heren zaten volgens Marko, in tegenstelling tot de eerdere geruchten, snel op één lijn. "Het is geen geheim dat we het paradepaardje van Red Bull zijn. Red Bull Racing is al lang sensationeel als het gaat om cijfers, succes en marketing. We waren het er dus snel over eens dat we het team in deze succesvolle richting wilden voortzetten."

Gesprek

Over het gesprek dat Marko heeft gehad met Mintzlaff wil de Oostenrijker verder niet al te veel kwijt, behalve dan dat hij tevreden gestemd is met de visie van de nieuwe eigenaar. "Het was niet de eerste keer dat we elkaar leerden kennen, maar het was wel het eerste gesprek over de toekomst en hoe we die willen aanpakken. We hebben dezelfde basistendens en hij informeerde wederom heel zorgvuldig naar het team en was goed op de hoogte."

AlphaTauri

Vervelen doet Marko zich in ieder geval niet, zeker ook omdat er een tweede team is waar hij zich mee bezig kan houden. "Er is altijd wat te doen, denk ook aan het motto: stilstand is achteruitgang. Continuïteit is zeker een heel belangrijk onderdeel van succes. Ook al waren de prestaties van AlphaTauri niet bevredigend. We zijn alles aan het analyseren. Je zult zien hoe we de koers voor de toekomst bepalen."