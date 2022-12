Brian Van Hinthum

Maandag 12 december 2022 09:48 - Laatste update: 09:51

Het is alweer enkel weken geleden dat Dietrich Mateschitz op 78-jarige leeftijd te overlijden kwam. Red Bull moest op zoek naar een vervanger in zijn rol en kwam met drie nieuwe namen op de proppen, waarvan Oliver Mintzlaff op sportief gebied de voorste man ging worden. Volgens geruchten is de relatie tussen Helmut Marko en de Mateschitz-vervanger echter verre van goed.

Mateschitz kwam in oktober te overlijden na een kort ziekbed. De steenrijke zakenman was in 1994 de co-oprichter van het gigantische bedrijf dat we tegenwoordig allemaal kennen van de energiedrankjes. Vanuit die functie heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld in het oprichten van het Red Bull Racing dat we vandaag de dag kennen. Mateschitz verkocht in 2004 zijn aandeel van 60 procent in het team van Sauber, waar hij in 1995 met Red Bull ingestapt was, om de renstal van Jaguar over te nemen. Dat zou het begin zijn van wat we vandaag de dag kennen als de grootmacht Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw jeugdprogramma

De Oostenrijker behield altijd een grote rol binnen de organisatie, al liet hij veel verantwoordelijkheid bij zijn goede vriend Marko en Christian Horner, waarbij Marko vooral op zaken als het jeugdprogramma van Red Bull een belangrijke rol vertolkt. Volgens het Japanse Auto Sport zou het echter niet helemaal boteren tussen Marko en Mintzlaff. De voormalig bestuursvoorzitter van de Duitse voetbalclub Red Bull Leipzig zou naar verluidt steeds meer vrijheid bij Marko weg willen halen en zou mogelijk zelfs denken aan een nieuwe man die het jeugdprogramma moet gaan leiden.

Eerder met pensioen?

Volgens het Japanse medium zingt de naam van AlphaTauri-teambaas Franz Tost rond als een mogelijke vervanger op die rol. Marko aan de andere kant zou daarnaast totaal geen goede band onderhouden met de vervanger van zijn overleden vriend en dat wringt bij de Oostenrijker. Hoewel Marko ons al meerdere malen liet weten dat hij voorlopig niet van plan is om te stoppen met zijn Red Bull-taken, zou de deuk in de werksituatie ervoor kunnen zorgen dat zijn pensioen toch eerder komt dan verwacht. De adviseur denkt na over zijn toekomst onder de huidige omstandigheden.