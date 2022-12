Vincent Bruins

Oscar Piastri maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 bij het team van McLaren. De Australiër testte vorige week nog een MCL35M-bolide van 2021 op het circuit van Barcelona-Catalunya. Daar vertelt hij nu meer over en ook horen we van zijn engineer over zijn vooruitgang.

"Het was goed om weer in het ritme te komen met wat race-specifieke dingen," begon Piastri. "We hebben veel besproken en ik heb het gevoel dat ik goede vooruitgang boek. We hebben een aantal oude onderwerpen opnieuw bekeken die ik al een tijdje niet had kunnen ontdekken en ik heb behoorlijk veel geleerd over verschillende rijtechnieken."

Nekpijn

"De omstandigheden waren nogal koud," zei de Formule 2-kampioen van 2021 over de test in Spanje. "We kregen zelfs de kans om ook op een natte baan te rijden, dus ik was me aan dat alles aan het aanpassen en probeerde zoveel mogelijk op te nemen en weer in het ritme te komen, want op sommige vlakken was ik nog niet helemaal in vorm. Mijn nek doet behoorlijk pijn, omdat het altijd even duurt voordat ik aan de F1-auto gewend ben. Ik ga de goede kant op, ik hou vol en ik kan weer knallen om verder te trainen tijdens de kerstperiode."

Kalm

"Hij is de hele tijd ontzettend kalm," zo wordt Piastri beschreven door zijn engineer Tom Stallard. "Hij is heel rustig, heel volwassen en laat zijn emoties niet in de weg zitten. Oscar is ook zeer flexibel en het is erg indrukwekkend hoe hij zijn input heeft weten te moduleren en het remmen en sturen heeft aan kunnen passen om het beste uit de auto te halen. Hij heeft veel vooruitgang geboekt en ik denk dat hij nu heel duidelijk begrijpt wat de auto nodig heeft. Hij heeft daar effectief voor kunnen zorgen en dat maakt ons ontzettend enthousiast."