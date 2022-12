Remy Ramjiawan

Mick Schumacher is nog altijd van plan om topcoureur in de Formule 1 te worden, ondanks dat hij zijn zitje aan Nico Hülkenberg heeft verloren. Schumi heeft zo'n twee jaar mogen racen in de koningsklasse en stelt dat hij precies heeft gedaan, wat je van een coureur met zijn ervaring mag verwachten.

Hoewel het tempo van Schumacher nooit in twijfel werd getrokken, was zijn vermogen om dit om te zetten in punten een reden tot bezorgdheid, net als het aantal zware crashes tijdens het seizoen. Het geplaagde Haas beschikt al niet over het ruimste budget en de schuivers waren daardoor extra pijnlijk. Toch wijst Schumacher naar het feit dat dit precies is wat een coureur met zijn ervaring kan brengen.

Ervaring

"Veel mensen hebben het al gezegd, maar ik denk dat het de moeite waard is om het nog eens te zeggen - niemand was na twee jaar een volleerde coureur in de Formule 1 en er valt nog veel te leren. Ik ben van plan om die stukjes en beetjes te leren en ik weet zeker dat als ik eenmaal alles samenvoeg, zoals ik heb laten zien in de juniorencategorieën, ik ook in de Formule 1 een topcoureur kan zijn", zo wijst Schumacher naar het feit dat hij nog niet zijn laatste kunstje in de Formule 1 heeft uitgevoerd.

Opwaartse spiraal

De Duitser houdt zich vast aan de opwaartse lijn die het afgelopen jaar te zien was. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië wist Schumacher dan eindelijk zijn eerste punten te scoren. Voor hem is het tekent voor het seizoen, waarin de weg omhoog was gevonden. "Voor mij persoonlijk weet ik dat de trend die er was. Je ziet die consistente verbetering in de loop van het seizoen en ik heb een aantal dingen bereikt die ik wilde bereiken. Uiteraard heb ik niet alles bereikt, maar ik was er niet zeker van dat ik die zou halen, omdat het Formule 1 is. Het is natuurlijk heel anders dan in de juniorencategorieën die ik eerder heb gehad", zo sluit hij af.