Vincent Bruins

Zaterdag 10 december 2022 18:54

Jan Lammers nam deel aan de Formule 1 van 1979 tot en met 1982 en in 1992. De Nederlander reed alleen voor teams die in het achterveld zaten. Hij stond echter wel klaar om de tragisch overleden Gilles Villeneuve te vervangen bij Ferrari, maar dat plan liep in duigen door niks minder dan een gebroken duim.

Lammers werd kampioen in de Formule 3 op Europees niveau in 1978 met Racing Team Holland. De in Zandvoort-geboren coureur promoveerde naar de koningsklasse en reed het volledige seizoen van 1979 voor Shadow naast Elio de Angelis. Punten kwamen er niet voor Lammers, maar hij kwam meerdere keren wel ontzettend dichtbij. Hij behaalde zijn beste resultaat in Canada met een negende plaats, ondanks dat zijn remmen in de fik stonden en vast had gestaan in de grindbak. In 1980 verhuisde Lammers naar het team van ATS waar hij mocht plaatsnemen in de nieuwe D4-bolide, nadat Marc Surer zijn benen had gebroken. Toen de Zwitser zijn terugkeer kon maken, werd Lammers aan de kant gezet en hij vertrok naar Ensign. In 1981 werd hij voor de eerste vier Grands Prix weer gevraagd om bij ATS te racen, voordat hij aan de kant werd geschoven door Slim Borgudd die veel geld meenam door zijn connecties met de bekende popgroep ABBA.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari

Lammers reed in 1982 voor Theodore Racing, het team van onroerend goed magnaat Teddy Yip. In de kwalificatie van de Grand Prix van België op Zolder overleed Gilles Villeneuve in een zwaar ongeluk. In Detroit vroeg Ferrari aan Lammers of hij vanaf de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort beschikbaar was om zich bij het Italiaanse team te voegen en dat was hij. In de trainingen op het Amerikaanse stratencircuit bleef het gas van Lammers' Theodore echter hangen en hij brak zijn duim in de flinke crash die volgde. Ferrari was daarna genoodzaakt om Patrick Tambay een contract aan te bieden.

OOK INTERESSANT: Hoofd van Porsche Motorsport: "Formule 1 blijft erg aantrekkelijk"

Lotus, Brabham en Renault

Lammers liep niet alleen kansen mis bij Ferrari, maar ook bij Lotus, Brabham en Renault. Hij werd samen met toenmalig Shadow-teamgenoot De Angelis uitgenodigd door Colin Chapman om in de winter van 1980 te komen testen voor Lotus. Chapman koos echter voor De Angelis. Bernie Ecclestone was voor 1981 op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Nelson Piquet bij Brabham, maar het team had geld nodig en dus werd de Mexicaan Héctor Rebaque verkozen boven Lammers. In de chaotische, halfnatte laatste rondes van de Grand Prix van Monaco in 1982 liep Alain Prost een voetblessure op. Renault vroeg Lammers of hij voor Prost in kon stappen in Detroit, maar de Fransman zou uiteindelijk net op tijd van zijn verwondingen genezen.