Vincent Bruins

Zaterdag 10 december 2022 17:41 - Laatste update: 17:41

Porsche vindt de Formule 1 nog altijd zeer aantrekkelijk. Dat laat het hoofd van de motorsportafdeling van het bekende merk uit Stuttgart weten. Thomas Laudenbach vertelt dat een terugkeer in de koningsklasse niet op de planning zal staan, als het ook niet past, maar de interesse zal niet weggaan.

Porsche en Red Bull Racing waren eerder dit jaar lange tijd in gesprek om een mogelijke deal voor 2026 te bespreken. Begin september kwamen echter de eerste berichten naar buiten dat de onderhandelingen niet zo lekker verliepen en het er niet rooskleurig uitzag. Porsche had namelijk graag een meerderheidsbelang in de Oostenrijkse organisatie willen realiseren, maar daar zaten Christian Horner, Dr. Helmut Marko en Adrian Newey totaal niet op te wachten. Ondanks de breuk met Red Bull blijft Porsche toch geïnteresseerd in de Formule 1.

Laudenbach

Porsche was afgelopen week met gloednieuwe 963-bolides aanwezig op Daytona International Speedway voor officiële tests met IMSA ter voorbereiding op de 24-uurs race van volgende maand en het aankomende seizoen in de Amerikaanse sportscarracerij. Daar vroeg F1 Insider aan Laudenbach of hij bedroefd was over het feit dat de samenwerking met Red Bull niet doorging: "Ik heb daar niks meer over te zeggen," zei de baas van Porsche Motorsport lachend. "Het is er gewoon niet van gekomen." De Duitser houdt F1 nog wel in de gaten: "Het feit er niks uit de samenwerking met Red Bull kwam, betekent niet dat Formule 1 niet interessant is. Het is belangrijk dat het past. Als dat niet het geval is, dan is het beter om het maar helemaal niet te doen. Hoe dan ook, de Formule 1 blijft erg aantrekkelijk. Dat is ook waarom we ons contract voor de Porsche Supercup met acht jaar hebben verlengd met de Formule 1."