De definitieve startopstelling voor de GP van Abu Dhabi inclusief gridstraffen

Jan Bolscher

Zondag 20 november 2022 13:01 - Laatste update: 13:22

De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi naar buiten gebracht. Daniel Ricciardo zakt van de tiende startplaats naar P13, vanwege een in Brazilië opgelopen gridstraf van drie plaatsen.

Sebastian Vettel verschijnt vanmiddag om 14:00 uur Nederlandse tijd voor de 299e en laatste keer aan de start van een Formule 1-race. De 35-jarige Duitser liet op zaterdag echter zien nog altijd over het vuur te beschikken, door zijn Aston Martin op de negende plaats te kwalificeren. Max Verstappen was opnieuw dominant tijdens de kwalificatie, en legde voor de zevende keer dit seizoen beslag op pole position. Hij wordt geflankeerd door Red Bull Racing-teammaat Sergio Pérez.

Gevecht om P2

De tweede startrij wordt gevormd door het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz. Leclerc is me Pérez in gevecht om de tweede plaats in het kampioenschap. Beide coureurs beginnen met 290 punten aan de laatste race van 2022, dus voor hen is het erop of eronder vandaag. Lewis Hamilton completeert de top vijf, gevolgd door Mercedes-teammaat George Russell. De Zilverpijlen hopen Ferrari uit te kunnen dagen, terwijl de Italiaanse renstal haar pijlen vooral op Red Bull Racing zal hebben gericht.

Gridstraf Ricciardo

Dit weekend is er slechts één gridstraf uitgedeeld. Daniel Ricciardo veroorzaakte in Brazilië een crash met Kevin Magnussen, waardoor beide coureurs al in de eerste ronde uitvielen. Met een DNF achter zijn naam had een tijdstraf geen zin meer voor de McLaren-coureur, en daarom heeft de wedstrijdleiding besloten hem in Abu Dhabi drie plaatsen naar achteren te zetten. Hij vangt de race op het Yas Marina Circuit daarom aan vanaf de dertiende stek. Bekijk de volledige en laatste startgrid van 2022 hieronder.