Zondag 13 november 2022 17:38 - Laatste update: 17:45

Red Bull Racing wacht een zware kluif voor de Grand Prix van São Paulo. De Oostenrijkse renstal kwam tijdens de Sprint Race duidelijk tekort ten opzichte van - met name - Mercedes. Dr. Helmut Marko onthult nu dat Max Verstappen maar liefst een volle seconde verloor in alleen al sector twee.

Verstappen kwalificeerde zich als tweede voor de Sprint Race, maar kwam slechts als vierde over de streep. Hierdoor is hij in het nadeel tijdens de daadwerkelijke Grand Prix. Hij zal de beide Mercedessen voor zijn neus zien plaatsnemen op de eerste startrij. Lewis Hamilton en George Russell lijken hun zaakjes goed voor elkaar te hebben, terwijl Red Bull nog zoekende is. De keuze om de Sprint Race op de medium band te beginnen, bleek niet de juiste. Tevens leek de afstelling niet optimaal te zijn, waardoor Verstappen en Sergio Pérez het tempo van de beide Mercedessen niet konden volgen. Marko houdt zijn hart vast en heeft gisteren een groot probleem geconstateerd voor zijn coureurs.

Volle seconde achterstand in tweede sector

De Red Bull-topman moest gisteren tijdens de Sprint Race even slikken toen hij zag dat Verstappen alleen al in de tweede sector een volle seconde verloor op George Russell. Hij ziet dit dan ook als een groot probleem zo vlak voor aanvang van de Grand Prix van São Paulo. "Het verschil was één seconde in de tweede sector in vergelijking met Mercedes. Dat is veel te veel", zo vertelt hij aan de Oostenrijkse televisiezender ORF. Ook de strategie met de banden pakte niet goed uit. "Hoe dan ook, we hebben een fout gemaakt. Of de rest is gewoon ineens zoveel sneller geworden."

Extra set van de softs klein voordeel voor Verstappen

Ook Pérez had het tempo niet om Mercedes aan te vallen. "Sergio kon Hamilton ook niet volgen. Op ieder vlak ging het niet zoals we ons hadden voorgesteld", zo legt Marko uit. Het enige voordeel aan de bandenkeuze tijdens de Sprint, is dat Verstappen nu een extra set van de softs heeft uitgespaard. Daar ziet Marko nog wel een voordeel, al blijft hij zich ernstig zorgen maken over de volle seconde achterstand die Red Bull oploopt in de tweede sector.

Marko hoopt problemen nog op te lossen

"We hebben nu een extra set van de zachte banden voor de Grand Prix voor Max, twee in toaal, dus een twee-stop-strategie zou nu in zijn voordeel werken. Echter, we moeten onze problemen in de tweede sector oplossen", aldus de man uit Graz. Het probleem voor Red Bull is alleen dat er nauwelijks meer iets aan de RB18 veranderd mag worden richting de race.