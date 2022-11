Jeen Grievink

Zaterdag 12 november 2022 23:13 - Laatste update: 23:21

Lewis Hamilton bracht dit weekend een bezoek aan het Instituto Ayrton Senna, waar hij een ontmoeting had met meerdere Braziliaanse kinderen. Onder hen bevond zich een 11-jarige jongen, die tijdens zijn verhaal in huilen uitbarstte. Hamilton toonde zich een groots man en troostte de jongen.

Afgelopen donderdagochtend was Hamilton te gast bij het Instituto Ayrton Senna, een organisatie die helpt kansen te creëren voor jonge Brazilianen in de maatschappij. Hamilton sprak daar met meerdere kinderen, waaronder een 11-jarige jongen die het zichtbaar moeilijk had. Op het podium probeerde hij zijn verhaal te doen, maar halverwege barstte hij in huilen uit. "Mijn naam is Daniel Jesus en ik ben pas 11 jaar oud. Op mijn oude school, toen ik slechte cijfers haalde, zeiden ze altijd: 'Je zal nooit iets bereiken in je leven'", zo sprak hij, alvorens de tranen de overhand kregen. Hamilton beurde hem weer op.

Hamilton ontfermt zich om huilende jongen

Hamilton aarzelde geen moment, stond op van zijn stoel en liep naar de jongen toe om hem een innige knuffel te geven. Via een vertaler sprak hij hem enkele bemoedigende woorden toe. "Jij bent zo dapper!", zo begon de zevenvoudig wereldkampioen. "Het is niet makkelijk om voor zoveel mensen te gaan staan en te spreken. Je bent ongelooflijk dapper, weet je dat?" Vervolgens deelde Hamilton persoonlijk verhaal van vroeger om de jongen op te beuren. "Ik begrijp je, want toen ik op school zat had ik ook geen goede cijfers. Ik voelde dat ik niet succesvol ging zijn. Er waren mensen die tegen mij zeiden dat ik niet succesvol zou zijn."

Hamilton vervolgt: "Ik zou nooit komen waar ik wilde zijn. Maar wat belangrijk is, is dat je gelooft in jezelf. Je moet in je hart weten dat je iets gaat doen dat zo speciaal is. Of dat nu een racecoureur worden is of een engineer, wat je ook maar wil. Gemotiveerd blijven is iedere dag wakker worden en tegen jezelf zeggen dat je je best gaat doen. Dat is alles wat je kunt doen. Doe je best, iedere dag wanneer je studeert."