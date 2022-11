Jeen Grievink

Martin Brundle schaart zich achter de woorden van Max Verstappen wat betreft de huidige opzet van de sprintrace-weekenden. De Sky Sports-commentator is van mening dat het nu niet duidelijk is waar de Sprints precies voor dienen en wat de functie hiervan is tijdens een raceweekend.

De sprintraces worden volgend seizoen verder uitgebreid naar zes stuks, maar niet iedereen is daar enthousiast over. Verschillende coureurs, waaronder Verstappen, hebben zich al kritisch uitgelaten over de mini-race op zaterdag. Verstappen zei eerder al "geen fan" te zijn van sprintraces en was ook in aanloop naar de Grand Prix van São Paulo terughoudend over het format. Brundle schaart zich achter de woorden van de Nederlander en oppert dat de FIA een aantal wijzigingen moet doorvoeren aan het concept. Volgens de commentator is de Sprint Race er nu een beetje tussen gefrommeld, waardoor de daadwerkelijke toegevoegde waarde onduidelijk is.

Sprintraces moeten beter uitgedacht worden

Volgens de 63-jarige Brit moet men de Sprint Race beter definiëren. "We moeten vaststellen waar de sprint voor is. Is het een opstapje voor het weekend, is het een op zichzelf staand evenement, een kampioenschap of wat is het?", zo wordt hij geciteerd door Express. Brundle is van mening dat de FIA met de teams en coureurs om tafel moet om het concept verder te "verfijnen". Dat de Formule 1 aan verandering onderhevig is, vindt hij op zich goed, maar het moet niet het veranderen om het veranderen zijn. "Die discussie moet gevoerd worden. Ik ben niet tegen verandering", zo zegt hij.

De Sprint Race moet "verfijnd" worden

Brundle vervolgt: "Ik denk dat het kwalificatieformat wat we momenteel hebben, perfect is en dat we daar zijn gekomen omdat we bereid waren wat veranderingen door te voeren. We kunnen de sprint (ook) verfijnen." De commentator hoopt dan ook dat de FIA haar ogen niet sluit. "We moeten ruimdenkend zijn, maar we kunnen niet zomaar dingen blijven veranderen zonder structuur en zonder vast te stellen waar het eigenlijk voor is", zo besluit hij.