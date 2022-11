Jeen Grievink

Zaterdag 12 november 2022 17:29 - Laatste update: 17:39

Esteban Ocon heeft de snelste tijd geklokt tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van São Paulo. Max Verstappen werd vijfde, maar snelle rondetijden deden er vanmiddag eigenlijk niet toe. De coureurs waren vooral bezig om de banden aan de tand te voelen voor de Sprint Race, die later vandaag op het programma staat.

Onder droge omstandigheden begonnen de coureurs aan de tweede vrije training, als generale repetitie voor de Sprint Race, die later vandaag op het programma staat. Alle bandensoorten verschenen op de baan. Zo begon Pérez zijn eerste run op de harde band, terwijl Leclerc op het zachtste rubber naar buiten ging. Na ongeveer tien minuten kregen we de eerste gele vlag te zien. Deze was voor Williams-coureur Latifi, die zich verremde en door het gras ging. Verstappen - rijdend op de harde band - bleef in de beginfase nog een beetje in de luwte en meldde zich ook niet bij de snelste tijden. Wie zich ook niet meldden, waren de beide AlphaTauri's. Zij bleven het eerste kwartier binnen. De snelste tijd in de beginfase was voor Russell, die op de rode band een 1:14.916 liet noteren.

Artikel gaat verder onder video

Rode band lijkt goede optie voor Sprint Race

Het rijden van snelle tijden stond echter bij de meeste coureurs ook niet op het prioriteitenlijstje. Men wilde voornamelijk - middels long runs - kijken hoe de banden zich staande hielden. Dit alles om zich optimaal voor te bereiden op de Sprint Race, waarbij Magnussen verrassend genoeg vanaf pole position gaat vertrekken. De zachte band zou wel eens de voorkeur kunnen gaan genieten van de meeste coureurs, want onder meer Leclerc liet zien dat deze band voor langere tijd stabiele rondetijden kan afleveren. De harde compound werd tijdens de tweede vrije training wel gebruikt door onder meer Verstappen en Pérez, maar de kans is klein dat we deze band ook gaan zien tijdens de Sprint Race later vandaag.

Verdere aanscherping rondetijden

Hoewel de focus er niet op lag, werden er her en der wel tijden verbeterd. Zo nam Ocon ongeveer halverwege de sessie de snelste tijd over van Russell. De Fransman klokte in zijn Alpine een 1:14.604 op de zachte band. Verstappen bevond zich op dat moment op de vijftiende positie, maar de Nederlander was met een heel ander programma bezig en zag zich niet genoodzaakt een snelle tijd op het bord te zetten. Hij klom wel op de tijdenlijst toen hij de overstap maakte naar de rode band, maar een aanval op de snelste ronde deed hij niet. Verstappen ging naar plek vier, terwijl teamgenoot Pérez zich op zacht verbeterde naar plek twee.

Vrijwel iedereen op softs in slotfase

Hoewel Ferrari geen snelle tijd liet noteren tijdens deze training, heeft men wel een goede band gevonden voor de Sprint Race, zo lijkt het. Leclerc zette een indrukwekkende long run neer op de zachte band, waarmee hij de snelste was van alle coureurs op de baan. Ferrari zal echter lang niet het enige team zijn dat later vandaag voor de rode compound gaat kiezen. De tweede vrije training wees uit dat dit rubber een prima optie is om de Sprint Race mee aan te vangen. Niet voor niets reed vrijwel het gehele veld in de slotfase van de laatste oefensessie met deze band.

Ocon de snelste, Verstappen vijfde

Uiteindelijk sloot Ocon de tweede oefensessie af als snelste. Met zijn ronde van 1:14.604 bleef hij onder meer Pérez, Russell, Alonso, Verstappen en Hamilton voor. Maar alle coureurs zullen zich er van bewust zijn dat de rondetijden er vanmiddag niet toe deden. Alles stond in het teken van de voorbereiding op de Sprint Race, die later vandaag op het programma staat.