Zondag 13 november 2022 10:20 - Laatste update: 10:22

Helmut Marko heeft gereageerd op de strategische keuze van Red Bull om Max Verstappen op de medium band te zetten. Het pakte totaal niet goed uit voor de Nederlander, die uiteindelijk van P1 naar P4 zou zakken tijdens de race. Marko maakt zich zorgen.

Verstappen begon op de medium band goed aan de race en was, net zoals veel andere coureurs, al snel langs Kevin Magnussen. Vervolgens kreeg de Nederlander aanval na aanval te verwerken van George Russell, die op de soft band reed. Nadat Verstappen over wat debris was gereden en tevens de medium band snel achteruit ging, haalde Russell hem in. Vervolgens gingen ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton vrij gemakkelijk langs Verstappen. Toen besloot Red Bull vervolgens Sergio Pérez niet langs Verstappen te laten, waarna de Nederlander op P4 eindigde en Pérez op P5.

Strategische keuze

Tegenover Sky Deutschland legt Marko, adviseur van Red Bull, uit waarom de keuze voor de medium band werd gemaakt. "De mediumband werkte niet, het was de verkeerde keuze, maar onze zwakte lag in de middensector. We verloren daar soms bijna een seconde en we waren gewoon niet snel genoeg. Het wordt hard werken of van de ene op de andere dag problemen oplossen, maar we kunnen niet veel veranderen. Mercedes was sterk, dat moeten we erkennen. We gaan nu kijken wat we voor de race kunnen doen."

Vorm

Marko ziet ook dat Red Bull in Brazilië nog niet een fantastisch weekend kent en de juiste balans nog niet gevonden heeft. "Wij doen iets verkeerd of de anderen doen het zoveel beter. Verstappen had in zijn gevecht vrij snel last van oververhitting van de voorbanden. Pérez kon het tempo van Hamilton bij lange na niet bijhouden. Zijn banden begaven het ook op het einde. Dus veel dingen gingen mis of gingen niet zoals we ons hadden voorgesteld."