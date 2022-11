Lars Leeftink

Zondag 13 november 2022 08:37 - Laatste update: 09:14

Mattia Binotto, teambaas van Ferrari, begreep niet veel van Red Bull tijdens de sprintrace. Red Bull begon met Max Vestappen als één van de weinige op de medium band, maar liet vervolgens in de slotfase van de race Sergio Pérez niet langs de Nederlander gaan nadat zijn sprintrace wel voorbij was. Ook is Binotto onder de indruk van Mercedes.

Tegenover Sky Italia blikt Binotto terug op een volgens de Italiaan prima zaterdag in Brazilië. "In Mexico hadden we moeilijkheden die we hier, althans tot nu toe, niet hebben gehad. We hadden ook problemen met de krachtbron, die we hier niet hebben. De sprintrace was een voorproefje voor wat we in de echte race zullen zien. Bandenslijtage zal een belangrijk element zijn, evenals de strategie. Er kan zeker meer dan één stop zijn. Ik denk dat we goede gevechten zullen zien."

Mercedes

Ook ziet Binotto dat Mercedes elk weekend sterker wordt en een serieuze bedreiging is voor de zege. Lewis Hamilton start vanaf P2, naast George Russell. De Brit gaat vanaf P1 aan de race beginnen. Binotto is onder de indruk. "We zagen een zeer sterk Mercedes, zowel qua tempo als qua degradatie. We concentreren ons al enige tijd op de auto van volgend jaar. We zijn al heel vroeg gestopt met de ontwikkeling voor dit seizoen, terwijl zij daarmee doorgingen in de Verenigde Staten en Mexico. Het is dus niet verrassend dat ze verbeterd en snel zijn."

Red Bull

Waar Binotto niet van onder de indruk was, was de keuze van Red Bull om Pérez tijdens de slotfase van de sprintrace niet voorbij Verstappen te laten. De Italiaan snapte niks van de beslissing, want het kost de Mexicaan aardig wat punten. "Daar ben ik erg verbaasd over. Het leek een heel eenvoudig ding om te doen, maar ze deden het niet. Misschien hebben zelfs zij soms moeite om gehoord te worden door de coureurs."