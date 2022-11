Goedemorgen GPFans zondag om 10:00 uur met o.a. Vandoorne en Van Buren

Jeen Grievink

Maandag 7 november 2022 11:40

Goedemorgen GPFans keert aankomende zondag 13 november 2022 - voor de laatste keer dit seizoen - om 10:00 uur terug met een liveshow. Hierin zal vooruitgeblikt worden op de Grand Prix van Brazilië. Sebastiaan Kissing presenteert de show en praat onder meer met Formule 1-reservecoureur & Formule E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne, Red Bull F1 Simulator Test en Development Driver Rudy van Buren en Asian Formule 3-kampioen Joey Alders.

Het seizoen van 2022 loopt langzaam maar zeker op zijn einde. Na een aantal cruciale weekenden, in Japan en Austin, zijn beide kampioenschappen vergeven, maar er blijft nog voldoende om voor te racen. De Grand Prix van Brazilië in Sao Paulo, op het circuit van Interlagos ontpopt zich vaak tot een boeiende spektakel. De race in de grootste metropool van Zuid-Amerika is extra interessant vanwege de sprintrace, die plaatsvindt op zaterdag. Genoeg te bespreken dus.

Stoffel Vandoorne, Rudy van Buren en Michael Bleekemolen

Tijdens de laatste Goedemorgen GPFans-liveshow van 2022, zal presentator Kissing in gesprek gaan met diverse experts over de Grand Prix van Brazilië. Zo schakelen we met Aston Martin F1-reservecoureur en Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne en hebben we een uitgebreid interview met Red Bull Racing-testcoureur Rudy van Buren. We gingen langs bij vriend van de show Michael Bleekemolen - en Joey Alders, die onder meer kampioen werd in de Asian Formula 3, schuift ook aan in de studio. GPFans-redacteur Remy Ramjiawan zal aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven over de meest recente ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport. Het belooft wederom een bomvolle uitzending te worden. Kijken dus.

Jouw vragen worden live beantwoord

Als kijker speel jij een belangrijke rol tijdens de live-uitzending van Goedemorgen GPFans. Net als bij de seizoensopener, krijg je de mogelijkheid om tijdens de show vragen in te sturen via de chat op ons YouTube-kanaal. Hierdoor kun je eigenhandig invloed uitoefenen op hetgeen er besproken wordt aan tafel. Dus stuur je vraag in en wie weet leggen we hem voor aan de experts. Zo creëren we een interactieve uitzending.

Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur

De laatste Goedemorgen GPFans-show van het 2022-seizoen zal aankomende zondag 13 november vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van Brazilië zal zondagavond om 19:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.