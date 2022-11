Vincent Bruins

Er was drama vandaag binnen het team van Aston Martin. Lance Stroll duwde teamgenoot Sebastian Vettel van de baan halverwege de Sprint voor de Grand Prix van São Paulo. Vettel zou uiteindelijk netjes als negende finishen, terwijl de Canadees naar achter werd gezet met een tijdstraf.

Stroll maakte een goede start mee op het circuit van Interlagos en ging van de vijftiende naar de elfde plek. Ook Vettel had geen slechte openingsfase en maakte een positie goed om op P12 terecht te komen. In een poging zijn teamgenoot voorbij te steken, wilde Vettel Stroll inhalen bij het uitkomen van Curva do Sol, de derde bocht op het Braziliaanse circuit. Stroll duwde Vettel echter van de baan en dus werd hij bestraft door de stewards.

Vettel

Vettel reageerde stoïcijns "Oké" op de boardradio na het incident met zijn teamgenoot. "We boekten zeker vooruitgang. We begonnen als dertiende en finishten als negende," vertelde de Duitser na de Sprint vervolgens aan onder andere GPFans. "Ik had een goede start, maar ik wist niet echt waar ik heen moest. Ik zat een beetje vast. Daarna had ik een close momentje met Lance, maar ik denk dat we daarna goed hebben samengewerkt. Het was wel lastig, omdat je altijd tijd verliest, als je aan het vechten bent. Ik had het wel even benauwd. Zelf zie ik het volgens mij niet zo goed als jullie op de beelden. Ik moest een beetje gokken en het gat werd dichtgegooid. Ik reed half naast de baan, dus dat was niet bepaald veilig."

Straf

Stroll kwam als twaalfde over de streep achter Vettel, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo. Door een straf van tien seconden is hij teruggezet naar de zeventiende plaats. Ook heeft de 24-jarige coureur drie strafpunten aan zijn broek gekregen. De stand staat voor hem nu op acht. Bij twaalf strafpunten wordt een coureur voor een Grand Prix geschorst.