Vincent Bruins

Zaterdag 12 november 2022 22:29 - Laatste update: 22:59

Esteban Ocon en Fernando Alonso hadden zich netjes gekwalificeerd op de zesde en zevende positie, respectievelijk, voor de Sprint van de Grand Prix van São Paulo. De teamgenoten bij Alpine zouden elkaar echter raken op het rechte stuk, voordat de auto van Ocon in brand vloog in de pitstraat.

Ocon en Alonso maakten allebei een prima start mee op Interlagos en bleven voor de Mercedes van Lewis Hamilton. Ocon duwde Alonso een beetje wijd in Descida do Lago en ze raakten elkaar bijna, maar desondanks hielden ze vast aan plekken zes en zeven. Nog geen vier ronden later echter reed Alonso achterop zijn teamgenoot op het rechte stuk. "Ik ben zojuist mijn voorvleugel kwijtgeraakt. Met dank aan onze vriend," vertelde de Spanjaard over de radio. "Nog één race en dan is het eindelijk voorbij," zei hij tegenover Sky Sports na de sprintrace.

Schade

Alonso moest de pitstraat opzoeken voor een nieuwe voorvleugel en viel terug naar de allerlaatste plek. Hij ging vervolgens nog wel weer Nicholas Latifi, Ocon, Lance Stroll en Yuki Tsunoda voorbij en werd na de uitvalbeurt van Alexander Albon vijftiende. Ocon bleek schade te hebben aan de rechterachterkant van zijn Alpine en had totaal geen snelheid meer. De Fransman kwam als achttiende over de streep. Het ongeluk voor Ocon was echter nog niet voorbij.

Brand

De blauw-en-roze Alpine A522 van Ocon vloog in de fik in de pitstraat na de sprintrace in Brazilië. Er moesten veel marshals te hulp schieten om de brand te blussen.