Jeen Grievink

Zaterdag 12 november 2022 21:03 - Laatste update: 21:25

George Russell heeft de sprintrace in Brazilië weten te winnen. De Brit was op de softband sneller dan onder meer Max Verstappen, die slechts vierde werd. Verstappen liep schade op en kon zijn positie op de eerste startrij niet verdedigen. Carlos Sainz werd tweede, gevolgd door Lewis Hamilton.

Met Magnussen vanaf pole position ging de Sprint Race in Brazilië van start. De Deen kwam fantastisch van z'n plek en behield de koppositie. Verstappen had wat meer moeite om weg te komen en werd direct opgejaagd door nummer drie Russell, die op een zachtere compound stond. Samen met Latifi was Verstappen de enige die op de medium band aan de mini-race begon. Toen Verstappen eenmaal temperatuur in zijn banden had, kon hij Magnussen voorbijsteken. De Haas-coureur moest zich vervolgens ook gewonnen geven in gevecht met Russell. Datzelfde gold ook toen Sainz zich in zijn spiegels liet zien. Alonso moest kort na de start al naar binnen, na een touche met teamgenoot Ocon.

Veel gevechten, Verstappen moet achterom kijken

In het middenveld ging ook de ene coureur de ander voorbij. Vettel vocht op het scherpst van de snede met teamgenoot Stroll en won, terwijl ook Ricciardo aan de Canadees voorbijging. Vervolgens ging de focus naar Verstappen en Russell, die met het mes tussen de tanden het gevecht aangingen. Russell - rijdend op de zachte band - kon Verstappen meermaals aanvallen, maar de regerend wereldkampioen wist succesvol van zich af te bijten. Door het gevecht tussen de Red Bull en de Mercedes, kon Sainz langzaam aansluiten. Datzelfde gold voor Hamilton, die op plek vier reed. In ronde 15 slaagde Russell er in om - met behulp van DRS - aan Verstappen voorbij te gaan.

Verstappen zakt verder en verder terug

Vervolgens werd het gevecht tussen Sainz en Hamilton ontketend voor plek drie. Laatstgenoemde probeerde het een paar keer, maar Sainz verdedigde hard. Op dat moment kwam de melding dat Stroll een tijdstraf van tien seconden ontving voor het gevaarlijke verdedigen ten opzichte van teamgenoot Vettel. In de tussentijd werd er vooraan hard gevochten, ditmaal tussen Sainz en Verstappen. De Nederlander moest zich al snel gewonnen geven en leek wat schade op te lopen, waardoor ook Hamilton een aanval in kon zetten. Verstappen kon weinig doen en leek veel last te hebben van de gebreken aan zijn auto. Hij zakte terug naar de vierde positie.

Russell wint, Verstappen slechts vierde

In de slotfase moest Verstappen ook nog oppassen voor de aanstormende Pérez, maar het drama werd gelukkig niet nóg groter voor de Nederlander. Hij kwam als vierde over de finish, achter winnaar Russell, nummer twee Sainz en nummer drie Hamilton. Laatstgenoemde schuift voor de daadwerkelijke Grand Prix echter nog een plekje op, vanwege de gridstraf voor Sainz. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Pérez, Leclerc, Norris, Magnussen, Vettel en Gasly.