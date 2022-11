Hülkenberg vs Schumacher: wie pakt het laatste stoeltje voor volgend seizoen?

Lars Leeftink

Negentien van de twintig stoeltjes voor 2023 en het merendeel van de reservecoureurs zijn inmiddels bekend, maar de grote vraag is wie het laatste stoeltje voor volgend seizoen gaat veroveren. Het lijkt bij Haas tussen twee coureurs te gaan: Nico Hülkenberg en Mick Schumacher.

De afgelopen tijd hebben veel teams de knoop doorgehakt. Nyck de Vries veroverde een plek bij AlphaTauri naast Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu zag zijn contract met een jaar verlengd worden en Logan Sargeant wordt de tweede coureur van Williams naast Alexander Albon. Hiervoor zal hij echter in Abu Dhabi nog wel zijn superlicentie moeten halen. Hierdoor is er alleen nog plek bij Haas, dat naast Kevin Magnussen nog een coureur zoekt.

Hülkenberg

De laatste jaren is Hulkenberg vooral als reservecoureur en invaller in actie gekomen tijdens een Formule 1-seizoen. In 2022 reed hij twee races voor Aston Martin, terwijl hij in 2020 twee keer in actie kwam voor Racing Point. De carrière van de Duitser begon bij Williams, waar hij in 2010 één seizoen reed. Daarna reed hij tussen 2011 en 2016 voor Force India, met in 2013 een tussenstap naar Sauber. In 2017 ging Hülkenberg naar Renault om daar tot eind 2019 te rijden. Daarna bleek er geen vast stoeltje meer te zijn voor Hülkenberg en kwam er een einde aan negen seizoenen lang een vaste plek in de Formule 1. Aan die reeks van twee seizoenen zonder stoeltjes in de sport kan in 2023 wel eens een einde aan komen, maar daarvoor moet hij wel landgenoot Schumacher aftroeven.

Schumacher

De carrière van Schumacher is een stuk korter geweest, maar de Duitser is dan ook een stuk jonger dan zijn landgenoot. In 2021 maakte Schumacher zijn debuut in een Haas die niet bepaald competitief was. Schumacher maakte veel fouten, crashte vaak en kostte het team veel geld. In 2022 doet Schumacher het (in een betere auto) wat beter, maar de fouten en crashes zijn er nog steeds. Dit, in combinatie met zijn waarschijnlijke afscheid bij Ferrari (waar hij een samenwerking mee had), maakt zijn toekomst onzeker.

Onderling

Het beste resultaat van Schumacher was een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Oostenrijk dit jaar. Dit resultaat kwam meteen na een achtste plaats tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Hülkenberg werd in 2012 namens Force India vierde tijdens de Grand Prix van België. In 2016 herhaalde hij dit resultaat op het circuit Spa-Francorchamps. In 2013 werd Hulkenberg ook vierde tijdens de Grand Prix van Zuid-Korea. Verder heeft de Duitser veel vijfde en zesde plaatsten op zijn naam staan. Op het podium stond Hülkenberg echter nog nooit. Toch was het hoogtepunt van de F1-carriere van Hülkenberg het raceweekend van Brazilië in 2010, toen Hülkenberg zijn enige pole position veroverde. Hij werd die race uiteindelijk achtste. Een pole position veroveren is iets waar Mick Schumacher nog nooit bij in de buurt is gekomen, simpelweg omdat hij de auto daar niet voor heeft.

Conclusie

Haas zal een keuze moeten maken tussen twee Duitse coureurs, waarbij Hülkenberg zijn ervaring als belangrijkste troef heeft en Schumacher in het voordeel is omdat hij het team al twee jaar kent. Daarnaast zijn Hülkenberg en Magnussen in het verleden niet de beste vrienden geweest, waardoor het binnen Haas misschien ook kan gaan rommelen mochten ze teamgenoten worden en het hele seizoen moeten samenwerken.