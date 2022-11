Redactie

Maandag 31 oktober 2022 19:59

De Formule 1-grid voor 2023 krijgt steeds meer vorm. Alleen het team van Haas heeft nog altijd niet besloten wie er in 2023 naast Kevin Magnussen komt te zitten, wat ongetwijfeld zorgt voor onrustige nachten bij Mick Schumacher.

Williams kondigde eerder deze maand aan dat Logan Sargeant in 2023 het stoeltje van Nicholas Latifi over zal nemen, mits hij genoeg punten verzameld voor zijn superlicentie. De 21-jarige Amerikaan heeft daarom eerst een goed resultaat nodig tijdens het Formule 2-weekend in Abu Dhabi. Haas is het enige team dat nog geen beslissing heeft genomen. De toekomst van Mick Schumacher is nog altijd onzeker, al steken steeds meer geruchten de kop op dat de jonge Duitser wordt vervangen door zijn meer ervaren landgenoot: Nico Hülkenberg. Bekijk hieronder de volledige startgrid voor zover bekend.

Artikel gaat verder onder video

Max Verstappen (contract tot en met 2028)

Sergio Perez (contract tot en met 2024)

Charles Leclerc (contract tot en met 2024)

Carlos Sainz (contract tot en met 2024)

Lewis Hamilton: (contract tot en met 2023)

George Russell: (minimaal tot en met 2023)

Lando Norris (contract tot en met 2025)

Oscar Piastri (contract tot en met 2024)

Alpine

Esteban Ocon (contract tot en met 2024)

Pierre Gasly (contract voor meerdere jaren)

AlphaTauri

Yuki Tsunoda (contract tot en met 2023)

Nyck de Vries (contract voor meerdere jaren)

Aston Martin

Fernando Alonso (meerjarig contract, duur onbekend)

Lance Stroll (duur contract onbekend)

Valtteri Bottas (contract tot en met 2025)

Zhou Guanyu (contract tot en met 2023)

Haas

Kevin Magnussen (contract tot en met 2023)

Onbekend

Williams

Alexander Albon (contract voor meerdere jaren)

Logan Sargeant (indien behalen van superlicentie*)